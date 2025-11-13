Amaral anuncia nuevos conciertos de su gira 'Dolce Vita Tour': dónde comprar las entradas

El dúo zaragozano Amaral ha anunciado este jueves las últimas fechas de su gira 'Dolce Vita Tour'. La banda cerrará el tour en Barcelona y Madrid con dos últimos conciertos en el Palau Sant Jordi y en el Movistar Arena. A partir del próximo marzo, Eva Amaral y Juan Aguirre volverán al estudio para trabajar en nueva música. Un periodo creativo que solo se verá interrumpido por estos dos grandes conciertos de diciembre de 2026.

Estas últimas fechas se suman a las ya anunciadas, y no habrá más oportunidades para asistir a la gira 'Dolce Vita Tour', la más especial de su carrera.

"Queremos cerrar la gira de Dolce Vita con dos conciertos muy especiales. Está siendo la gira más intensa y personal de nuestra historia como banda, y también la más ambiciosa por la forma en que lo visual y lo sonoro se unen. Vosotros habéis hecho que sea la más multitudinaria de nuestras vidas, y ahora que llega a su fin, queremos despedirla como se merece, agradeciendo vuestro apoyo y enviando de vuelta todo el amor recibido", ha indicado el dúo zaragozano.

Cuando concluya la gira, 'Dolce Vita Tour' habra supuesto un total de 34 conciertos, más de 60 profesionales involucrados y volcados en cada producción. y hasta la fecha, más de 190.000 asistentes, y 14 shows con las entradas agotadas.

El concierto del Palau Sant Jordi se celebrará el 18 de diciembre de 2026, mientras que el del Movistar Arena será el 28 de diciembre de 2026.

Tal y como ha anunciado el dúo, las entradas para estos dos nuevos conciertos salen a la venta este viernes 14 de noviembre de 2025 a las 14:00 (a las 13:00 en Canarias) a través de la página web de Amaral.