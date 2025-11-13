Amaral anuncia nuevos conciertos de su gira 'Dolce Vita Tour': dónde comprar las entradas
Las nuevas fechas anunciadas este jueves son la última oportunidad de ver al dúo en directo con su gira actual
El dúo zaragozano Amaral ha anunciado este jueves las últimas fechas de su gira 'Dolce Vita Tour'. La banda cerrará el tour en Barcelona y Madrid con dos últimos conciertos en el Palau Sant Jordi y en el Movistar Arena. A partir del próximo marzo, Eva Amaral y Juan Aguirre volverán al estudio para trabajar en nueva música. Un periodo creativo que solo se verá interrumpido por estos dos grandes conciertos de diciembre de 2026.
Estas últimas fechas se suman a las ya anunciadas, y no habrá más oportunidades para asistir a la gira 'Dolce Vita Tour', la más especial de su carrera.
"Queremos cerrar la gira de Dolce Vita con dos conciertos muy especiales. Está siendo la gira más intensa y personal de nuestra historia como banda, y también la más ambiciosa por la forma en que lo visual y lo sonoro se unen. Vosotros habéis hecho que sea la más multitudinaria de nuestras vidas, y ahora que llega a su fin, queremos despedirla como se merece, agradeciendo vuestro apoyo y enviando de vuelta todo el amor recibido", ha indicado el dúo zaragozano.
Cuando concluya la gira, 'Dolce Vita Tour' habra supuesto un total de 34 conciertos, más de 60 profesionales involucrados y volcados en cada producción. y hasta la fecha, más de 190.000 asistentes, y 14 shows con las entradas agotadas.
El concierto del Palau Sant Jordi se celebrará el 18 de diciembre de 2026, mientras que el del Movistar Arena será el 28 de diciembre de 2026.
Tal y como ha anunciado el dúo, las entradas para estos dos nuevos conciertos salen a la venta este viernes 14 de noviembre de 2025 a las 14:00 (a las 13:00 en Canarias) a través de la página web de Amaral.
- La Policía busca a un joven que arrolló a una anciana en Zaragoza: 'Dejó sin conocimiento a una mujer de 84 años y se fue
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- De fundición a viviendas de lujo: ya hay fecha para que los primeros vecinos de Averly estrenen sus pisos
- Con vistas desde la piscina: los alquileres en la nueva promoción de María Agustín rondan los 1.600 euros
- La ayuda de la DPZ al Casademont femenino se reduce en 20.500 euros
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil
- El pequeño pueblo de Zaragoza que se transforma en la capital de las setas cada otoño
- La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre