Antonio Orozco llega este viernes a Zaragoza con 'La gira de mi vida'
El cantante barcelonés actuará en el pabellón Príncipe Felipe a partir de las 21.30 horas
Antonio Orozco desembarcará este viernes en el pabellón Prínicipe Felipe de Zaragoza con 'La gira de mi vida', el 'tour' con el que está celebrando sus 25 años de carrera musical. El concierto comenzará a las 21.30 horas en un pabellón municipal que presentará una gran imagen, ya que el cantante barcelonés ha logrado vender casi todas las entradas.
Orozco combinará sus grandes éxitos con las canciones de su último trabajo discográfico 'El Tiempo No es Oro', que se estrenó en abril de este mismo año. El cantante está viviendo un 2025 lleno de éxitos. El primer adelanto de su esperado nuevo disco, el single 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti', conquistó a sus seguidores llegando a posicionarse en el Top 8 de la lista de tendencias musicales de YouTube.
Además, el artista ha colgado el cartel de "entradas agotadas" en prácticamente todas las ciudades en las que ha actuado, en algunas incluso repitiendo 'sold out' en dos fechas consecutivas. Además, acaba de estrenar su primer libro 'Inevitablemente yo', donde comparte su experiencia de «romper con todo para volver a empezar» en una confesión íntima sobre salud mental, éxito y reconstrucción personal.
Con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino y numerosos de oro, Antonio Orozco es considerado un referente en el panorama musical español e internacional. Su trayectoria incluye grandes logros, como el Premio Ondas al Mejor Artista en Directo y una nominación a los Latin Grammy.
El pasado septiembre, el barcelonés sumó seis nuevas fechas de su actual gira en Londres, París, Dublín, Zúrich, Berlín y Bruselas, que complementarán su recorrido por 25 ciudades españolas en la celebración de sus 25 años de trayectoria profesional.
