Una de las bandas más emblemáticas del metal llega este sábado a Zaragoza

Hamlet es sin duda una de las bandas de hardcore metal más emblemáticas del país. Después de más de seis años desde que se publicara su último trabajo 'Berlín', el grupo madrileño reanuda su actividad discográfica con su esperado nuevo disco, 'Inmortal'. Una nueva compilación de diez canciones, en las que el grupo se adentra entre sus sonidos más personales y que pueden evocar a algunos de sus álbumes más emblemáticos de su carrera como 'Insomnio' o 'El Inferno'.

La gira de presentación de 'Inmortal' pasará por La Casa del Loco de Zaragoza este sábado 15 de Noviembre a partir de las 21.00 horas. Las entradas están disponibles en www.elgarajeproducciones.com .

La banda ha grabado doce álbumes de estudio y su estilo ha evolucionado a lo largo del tiempo, teniendo como influencias a grupos como Pantera, Sepultura y Slayer.

A día de hoy, Hamlet sigue permaneciendo como una de las bandas con el directo más potente y explosivo de todo el panorama metalero nacional e internacional. Sus canciones, en concierto, toman una nueva dimensión que es muy difícil de describir si no se ha tenido la oportunidad de poder disfrutar del show de la banda.

'Inmortal' ha sido grabado en Sadman Studios y Bitterhood Studios, producido por Carlos Santos y Hamlet. El álbum se publicó el 7 de Febrero, en formato vinilo gatefold, digipack, cassette y en todas las plataformas digitales.