El Festival de Cine de Zaragoza homenajeará a Pepe Lorente, Pedro Casablanc y Antonia San Juan

El Festival de Cine de Zaragoza, que tendrá lugar del 20 al 29 de noviembre, rendirá homenaje a destacadas figuras del cine español como los actores Pedro Casablanc, Pepe Lorente y Javier Pereira, así como las actrices Antonia San Juan y Marta Belmonte.

En su 30ª edición, este certamen, que proyectará 123 trabajos finalistas seleccionados entre 1.669 obras procedentes de 53 países, reconocerá la trayectoria de cineastas de referencia como Pablo Berger, Alauda Ruiz de Azúa y Manuel Gutiérrez Aragón.

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, y el director del festival, José Luis Archelergues, han presentado este jueves los detalles de la próxima edición, en la que se estrenarán cuatro largometrajes, se impartirán diez charlas y se entregarán ocho distintivos especiales sumados a los diez premios oficiales y a los once reconocimientos de otros años.

Este año, el Augusto Ciudad de Zaragoza recaerá en el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón, que debutó en 1973 como realizador de 'Habla, mudita' con la que obtuvo la candidatura al Óscar y el Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1974.

Por otro lado, Antonia San Juan recibirá un Augusto Apoyo al Cortometraje por sus interpretaciones y producciones y Pablo Berger obtendrá el Augusto del Corto al Largo, mientras que los Augustos Talento con Proyección se concederán a Pepe Lorente, Javier Pereira y Marta Belmonte.

Por su parte, el director de fotografía José Luis Alcaine recibirá el Augusto de Honor, Pedro Casablanc el Augusto Apoyo Internacional al Corto y Alauda Ruiz de Azúa, directora de películas como 'Cinco lobitos' o 'Los domingos', será distinguida con un Augusto de Honor a las Miradas de Cine.

El palmarés lo completarán la técnica de sonido Yasmina Pradera, con el Augusto Oficios de Cine; Alejandra Cardona, con el Augusto Latino, y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes, con el Augusto Entidad.

El FCZ otorgará los 'Augustos' al Mejor Corto Nacional de Ficción, al Mejor Corto Internacional de Animación, al Corto Internacional de Centros de Formación Audiovisual, al Mejor Corto Aragonés y al Mejor Microcorto Internacional.

También se concederán el Premio del Público al Corto Aragonés Aragón TV, el Premio del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón a la Mejor Interpretación en Corto Finalista, el Premio Zinentiendo al Mejor Corto Finalista de temática LGTBIQ+ y el Premio Plena Inclusión al Mejor Corto Finalista con temática sobre discapacidad intelectual o del desarrollo.

Después de que el público pueda disfrutar de los cortometrajes finalistas dentro de la Sección Oficial del 21 al 15 de noviembre en la Filmoteca de Zaragoza, la clausura del festival tendrá lugar el 29 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Sala Mozart del Auditorio, con entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, aparte de la sesión de Zinentiendo, el bloque Zaragoza Industry Film y el encuentro con Moisés Salamá, esta edición contará con Market Screening ZIF, donde se presentarán en primicia 'La sombra del nogal' de Manu García Gil e 'Influjo psíquico' de Alejandra Cardona.