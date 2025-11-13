Una prometedora banda aragonesa pierde a su vocalista por graves problemas de audición

La noticia contra la que ha peleado durante los últimos meses una de las bandas aragonesas más prometedoras y reivindicativas al final se ha confirmado. Su vocalista se ha visto obligado a abandonar definitivamente la formación, a dar un paso al costado debido a sus graves problemas de audición que ya habían provocado que tuvieran que suspender los conciertos de este año en los que estaban presentando su último trabajo, ‘Prou’. Entre ellos, el que iba a ofrecer en marzo pasado en La casa del loco de Zaragoza.

La banda Au d’astí surgida en la Ribagorza ha publicado en sus redes sociales la carta de Manu González en la que anuncia, en aragonés, que se ve obligado a parar por recomendación médica debido al trauma acústico que padece que le hace tener pitidos fuertes en los oídos y que apoyará con todas sus fuerzas al nuevo vocalista del grupo.

Y es que la banda está a la búsqueda activa de un nuevo vocalista que se quiera unir al proyecto para continuar en la senda de crecimiento musical en la que estaba instalado el grupo. Los mensajes de apoyo en las redes sociales de la propia formación no han dejado de llegar.

Au d'astí! es un grupo de música fundamentalmente punko que combina el aragonés y el castellano en sus letras y cuya música ellos mismos califican como rock trabucaire (gamberro en aragonés). Apuestan por letras muy reivindicativas en las que critican el capitalismo así como reivindican lo aragonés, las montañas y el ruralismo.