La violinista española con más proyección internacional actúa este viernes en el Auditorio de Zaragoza

María Dueñas está considerada una de las grandes promesas del violín a nivel mundial y una de las intérpretes españolas con más proyección internacional a sus 22 años. La granadina desembarcará este viernes en la sala Mozart en el marco de la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza. De hecho, su actuación es una de las más esperadas del emblemático ciclo musical.

El concierto, además, se desarrollará bajo la dirección de Antonio Pappano, actual director titular de la Opera Real Covent Garden, de Londres, y de la orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, de Roma.

Durante toda su actuación, María Dueñas estará muy bien arropada por la Orquesta de Cámara de Europa (Chamber Orchestra of Europe). Fundada en 1981 por un grupo de jóvenes músicos que se conocieron como parte de la European Community Youth Orchestra (ahora EUYO), actualmente está formada por unos 60 miembros que desarrollan carreras paralelas como solistas o jefes de sección en orquestas nacionales, como eminentes músicos de cámara y como profesores de música.

El programa del concierto estará compuestos por dos piezas: 'Sinfonía española en Re menor, Op. 21', del compositor francés Édouard Lalo, y 'Danzas Eslavas, Op. 46', Antonín Dvorák.

María Dueñas lleva varios años cautivando al público con la impresionante variedad de colores que logra sacar de su instrumento. Su destreza técnica, madurez artística e interpretaciones audaces han dado pie a críticas entusiastas, han emocionado a los jurados de concurso y le han asegurado invitaciones para actuar con muchas de las orquestas y directores más importantes del mundo.

Desde septiembre de 2022, Dueñas tiene un contrato en exclusiva con el legendario sello Deutsche Grammophon. Su álbum de debut, lanzado en mayo de 2023, incluye el Concierto para violín de Beethoven, con cadencias compuestas por ella misma. Grabado en directo junto a la Orquesta Sinfónica de Viena y Manfred Honeck en la Sala Dorada del Musikverein de Viena, el disco fue galardonado con un Premio Opus Klassik.

Nacida en Granada en 2002, Dueñas se trasladó a Dresde en 2014 para estudiar en el Conservatorio Carl Maria von Weber, tras obtener una beca para estudiar en el extranjero otorgada por Juventudes Musicales de Madrid. Poco después fue descubierta por el violinista y director Vladimir Spivakov y se trasladó a Viena por recomendación suya. La granadina estudia desde hace años con el reconocido profesor Boris Kuschnir en la Universidad de Música y Arte de Viena.

Entradas a la venta

Su actuación en la Mozart se enmarca dentro de la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza. Tras la celebración del 30º aniversario, el Auditorio vuelve a acoger una selección de 16 conciertos extraordinarios con algunas de las mejores orquestas y solistas del panorama actual.

Entre los grandes nombres internacionales, destaca la esperada visita de la Sinfónica Nacional de Venezuela dirigida por Gustavo Dudamel, o la citada actuación de la Orquesta de Cámara de Europa junto a la joven violinista María Dueñas y el maestro Antonio Pappano.

