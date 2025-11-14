Antonio Orozco convierte el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en un karaoke gigante

El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza se ha llenado casi por completo este viernes para escuchar a Antonio Orozco. El cantante barcelonés llegaba con La gira de mi vida, el tour con el que está celebrando sus 25 años de carrera, y su show no ha defraudado a sus fieles seguidores. Tras casi dos años alejado de los escenarios, había muchas ganas de escuchar al barcelonés, y eso se ha notado en el pabellón municipal. De hecho, se ha quedado muy cerca de colgar el cartel de no hay entradas tras reunir a unas 6.500 personas.

«Llevo mucho tiempo sin verlo en directo y me apetecía escuchar los temas de su último disco. Sus canciones me han acompañado desde que tenía 20 años», ha indicado poco antes de que comenzara el concierto Carolina, una zaragozana que había acudido con tres amigas. El público femenino ha ganado por goleada en el Felipe, con una media de edad entre los 40 y los 50 años.

Orozco, que en 2023 tuvo que cancelar una gran gira por el estrés y el cansancio acumulado, ha arrancado su actuación con El tiempo no es oro, uno de los singles de su disco homónimo, publicado en este 2025. Ha continuado con Hoy (2020), Qué me queda (2010) y Ya lo sabes (2009), dejando claro que el concierto iba a ser una combinación de sus grandes éxitos con las canciones de su último trabajo discográfico.

Una gran ovación ha resonado en el Felipe cuando se han empezado a escuchar las primeras notas de Devuélveme la vida (2001), uno de sus temas más conocidos. Y justo después el pabellón se ha convertido en un karaoke gigante con todos sus fans coreando la canción. Tanto, que Orozco se ha arrodillado al final del tema para alabar al público.

A partir de ahí, la emoción y el entusiasmo han marcado una actuación que ha dejado plenamente saciados a todos los asistentes. El viaje, El problema fue la solución, Despierta, Llegará, Te esperaré, Mi héroe... El barcelonés ha ido desgranando uno tras otro todos sus hits para delirio de sus fans.

La locura se ha acabado por desatar con la traca final de los bises. Estoy hecho de pedacitos de ti, Hoy seráLo que tú quieras soy y Entre sobras y sobras me faltas han sido coreadas de nuevo hasta la extenuación por todos los asistentes en un Prínicipe Felipe totalmente entregado a la causa.

Y es que Orozco ha demostrado este viernes en Zaragoza que vive un momento muy dulce después haberlo pasado mal en estos últimos años. En 2023 se vio obligado a dar un paso atrás y cancelar una gira con 111 fechas ya vendidas. «No se trataba sólo de cansancio y estrés. Había perdido el control y eso me asustó», escribe en Inevitablemente yo, el libro que acaba de publicar y en el que relata la batalla que ha librado tras tocar fondo. Dos años después, el barcelonés está reivindicando en esta gira el derecho a esa misma fragilidad que le ayudó a reencontrarse.