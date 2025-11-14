Bunbury se deshace en elogios ante Raphael en los Latin Grammy: "Sus logros son estratosféricos"

Raphael vivió su gran noche en los Latin Grammys celebrados esta pasada madrugada en Las Vegas. El artista de Linares fue homenajeado como 'Person Of The Year' en una gala en la que pudo escuchar sus temas más conocidos interpretados por cantantes que le quieren y admiran como David Bisbal, Elena Rose, Aitana, Pablo López o Bunbury.

El zaragozano tuvo un marcado protagonismo en el homenaje, ya que fue el encargado de leer el discurso de entrega de un premio honorífico que solo tienen unos pocos artistas. De sobra conocida es la admiración que Bunbury profesa a Raphael, algo que se notó en su intervención en Las Vegas.

"Que Raphael merecía este homenaje de la Academia, es un hecho que nadie pone en duda. La cosa es que quizás podría haber sido Person of the cualquier Year de una carrera que abarca ya seis décadas ¿o son ya siete?", comenzó diciendo el zaragozano, que continuó: "Sus logros son incontables y algunos tan estratosféricos que nos parecen imposibles. Abrió caminos para todos los que vinimos después, uniendo Latinoamérica, Estados Unidos, España, Europa y ¡hasta Rusia! Los múltiples discos de oro, platino y por qué no ¡de Uranio!... en el mundo de Raphael, lo volcánico no sólo tiene cabida, sino que completa a la persona y al personaje"

"Y digo personaje, porque su presencia escénica nos enseña que un artista, interpreta las canciones, cada noche, como si le fuera la vida en ello, representando sus sueños y re-imaginando el drama y la pasión. Raphael no es solo la gran voz de la música hispanoamericana, ha sabido hacerse con un repertorio, como trajes a medida, de la mano de grandes maestros como Manuel Alejandro, José Luis Perales y tantos otros. Cada una de las canciones que ha grabado, la ha hecho suya, incluso haciendo olvidar que otros intérpretes lo hayan intentado, antes o después", subrayó Bunbury.

El zaragozano, al son de la mítica 'Yo soy aquel', fue el encargado de abrir una gala que aplaudía y abrazaba al artista de 82 años a través de un viaje en el tiempo que repasó los éxitos que lo catapultaron a la fama.

Una profunda huella

Desde Café Quijano al mexicano Carín León pasando por la chilena Cami o compañeros como Vanesa Martín, sobre el escenario se pasearon una veintena de artistas que dieron muestra de su gratitud por la profunda huella que ha dejado por generaciones.

El artista español quiso, por su parte, agradecer a su familia y al público por el apoyo y la entrega a su música antes de concluir la gala cantando 'Qué sabe nadie' 'Como yo te amo' y, por supuesto, 'Mi gran noche'. "Gracias por entender mis canciones, mi arte, por estos años maravillosos. Todo es mío, y todo me lo voy a llevar. Cuando me vaya esta noche voy a ser el hombre más feliz del mundo, una vez más", dijo en un discurso.

El director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, apuntó que la elección del artista de 82 años como Persona del Año se debe a que "es único, polifacético y con una resilencia increíble", con un talento que "trasciende generaciones y fronteras", reconoció a Efe.