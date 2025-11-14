Cuenta atrás para la preventa de 'Avatar, fuego y ceniza' en Zaragoza: los Palafox proponen una experiencia única
Palafox y Aragonia dispondrán de una versión de la película que permite ver imágenes más brillantes y con mayor variedad de colores en 3D
El próximo martes 18 de noviembre a las 15.00 horas se pondrán a la venta las entradas para ver la última película de James Cameron, 'Avatar: Fuego y Ceniza'. La tercera entrega de la saga promete ofrecer altas dosis de aventura y los Cines Palafox y Aragonia contarán con un sistema que llevan años perfeccionando para ofrecer la mejor experiencia en 3D: las Salas REX.
El gran enemigo del 3D siempre ha sido la oscuridad de la imagen con las gafas, algo que parecía no tener solución para conseguir el efecto 3D deseado. Esto se ha convertido en un problema del pasado. Palafox y Aragonia dispondrán en exclusiva de una versión de la película que permite ver imágenes más brillantes y con mayor variedad de colores en 3D gracias a la tecnología de sus salas.
"Por primera vez, el 3D alcanza la misma luz que una proyección 2D, con una imagen más viva, luminosa y detallada. Las Salas REX son de las pocas salas en España que podrán proyectar la película en este formato", indican los cines Palafox en una nota de prensa.
'Avatar: Fuego y Ceniza' se estrena exclusivamente en cines el 19 de diciembre y las entradas estarán disponibles a partir del 18 de noviembre a las 15.00 horas en www.cinespalafox.com.
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad