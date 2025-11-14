Cuenta atrás para la preventa de 'Avatar, fuego y ceniza' en Zaragoza: los Palafox proponen una experiencia única

El próximo martes 18 de noviembre a las 15.00 horas se pondrán a la venta las entradas para ver la última película de James Cameron, 'Avatar: Fuego y Ceniza'. La tercera entrega de la saga promete ofrecer altas dosis de aventura y los Cines Palafox y Aragonia contarán con un sistema que llevan años perfeccionando para ofrecer la mejor experiencia en 3D: las Salas REX.

El gran enemigo del 3D siempre ha sido la oscuridad de la imagen con las gafas, algo que parecía no tener solución para conseguir el efecto 3D deseado. Esto se ha convertido en un problema del pasado. Palafox y Aragonia dispondrán en exclusiva de una versión de la película que permite ver imágenes más brillantes y con mayor variedad de colores en 3D gracias a la tecnología de sus salas.

"Por primera vez, el 3D alcanza la misma luz que una proyección 2D, con una imagen más viva, luminosa y detallada. Las Salas REX son de las pocas salas en España que podrán proyectar la película en este formato", indican los cines Palafox en una nota de prensa.