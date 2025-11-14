El Festival de Jazz de Zaragoza comienza este viernes en el Auditorio con el concierto de John Medeski

El Festival de Jazz de Zaragoza echa a andar este fin de semana en la sala Multiusos del Auditorio. Sin duda, el concierto más esperado de este primer fin de semana de festival será el del legendario saxofonista Kenny Garrett, que actuará el sábado a partir de las 21.00 horas. Pero la cuadragésimo segunda edición de la cita arrancará ya este viernes con John Medeski, uno de los grandes revolucionarios del Hammond B3.

El teclista americano ofrecerá un concierto repleto de innovación y experimentación junto a su banda Mad Skillet en un viaje al funk, el jazz y la psicodelia. Les tomará el relevo el sábado el mítico Kenny Garrett. El que fuera miembro de la Orquesta de Duke Ellington y de la banda de Miles Davis ampliará en esta ocasión su formación a formato sexteto, incorporando a la cantante, pianista y compositora cubana Melvis Santa.

La voz femenina tendrá un papel fundamental en este festival, con la presencia también de la cantante estadounidense Jazzmeia Horn, considerada una de las grandes revelaciones del Jazz vocal, que cerrará, el domingo 16 a las 20.00 horas, este primer fin de semana.

Kenny Garrett. / ep

La huella de los clásicos abrirá el segundo fin de semana, con el septeto Something Else, que se subirá al escenario el viernes 21 a las 21.00 horas, bajo la dirección de Vincent Herring y de la mano de músicos consagrados y reconocidos internacionalmente como Wayne Escoffery, Dave Kikoski, Paul Bollenback o Freddie Hendrix.

Otro clásico será el regreso a Zaragoza de Chucho Valdés, el sábado 22, a las 21.00 horas, después de casi 10 años de ausencia. El eclecticismo vendrá de la mano de Myles Sanko, compositor cantante y productor británico de soul y jazz que participa en sustitución del fallecido Hermeto Pascoal.

Sanko está caracterizado por sus letras y su prestigio como cantante le ha llevado a colaborar con grandes del género como Gregory Porter o China Moses. Con su quinteto cerrará la programación central el domingo 23 de noviembre, a las 20.00 horas.

Jazz en Familia estará presente en la sala Luis Galve el sábado 22 y el domingo 23, a las 18.00 horas y a las 12.00 horas respectivamente, dando a conocer a niños y jóvenes la pasión por el jazz.

Se pueden comprar abonos, que en el caso de ser completo para todo el festival tiene un coste de 182 euros y si solo son de una semana valen 101 euros cada una.

Actividades comlementarias

A lo largo de todo este mes se han programado más actividades en espacios como la Filmoteca y el ciclo Jazz Cinema, Performances en Librerías, Jazz Cómic y concierto especial en Caixaforum con Enric Peidro Quartet; así como conciertos didácticos gratuitos para Colegios e Institutos.

'Jazz for Kids: Summertime' es un viaje a través del jazz que acogerá la sala Luis Galve del Auditorio con conciertos gratuitos dirigidos a colegios e institutos en colaboración con el Servicio de Educación Ayuntamiento Zaragoza. Será los días 20 y 21 de noviembre a las 09.45 y 11.30 horas.

Jazz Cinema en la Filmoteca de Zaragoza, con acceso gratuito hasta completar aforo, ofrecerá sesiones a las 20.00 horas. Este miércoles, 12 noviembre, se ha programado 'Al final de la escapada' de Jean-Luc Godard; el 18 noviembre será el turno de "Culpable para un delito", de José Antonio Duce; el 19 noviembre "Dispararon al pianista" de Fernando Trueba y Javier Mariscal.

Otra iniciativa son las performances en las librerías, como en la galería-librería La Casa Amarilla el 15 de noviembre, a las 13.00 horas con Gladston Galliza y Alonso Martínez.

En la librería Cálamo será el 22 de noviembre, a las 13.00 horas, con Olga Pyekur & Alex Comín. Además, el pasado 9 de noviembre se ha celebrado en Caixaforum el concierto especial de Enric Peidro Quartet con la presentación de su último trabajo "Tizol's Delicatessen", el mismo escenario en el que se ofreció un taller de cómic sobre el jazz.