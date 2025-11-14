La Lonja de Zaragoza acoge una gran exposición de Chillida: una oportunidad única para recorrer toda su trayectoria

Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924-2002) reconoció a Pablo Gargallo como uno de sus grandes maestros. De hecho, el escultor vasco fue, junto al de Maella, uno de los artistas que mejor abrazó el vacío. Desde este viernes, la obra del autor de 'El peine del viento' puede verse con todo su esplendor a apenas 500 metros del Museo Pablo Gargallo. Lamentablemente, sus esculturas no podrán establecer un diálogo (el centro de la plaza San Felipe está de reformas), pero la exposición de la Lonja es lo suficientemente potetente como para atraer por sí sola a zaragozanos y foráneos.

Tal y como ha reconocido este viernes en la inauguración Luis Chillida (hijo del artista), esta muestra es «prácticamente una antológica» porque reúne 120 piezas de toda su trayectoria: de 1946 al año 2000. 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio', que se podrá visitar en la Lonja hasta el 1 de febrero de 2026, incluye esculturas, obra gráfica, dibujos, collages y retratos.

La exposición es la gran apuesta cultural para este final de año de la Fundación Ibercaja, que llevaba mucho tiempo hablando con la familia Chillida para traerla hasta Zaragoza. El cierre por obras de su Museo Goya ha hecho que la muestra aterrice en la Lonja tras un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento. Como ha indicado el hijo del escultor, la exposición llega a la capital aragonesa en la fase final de la conmemoración del centenario de Chillida, que se ha celebrado durante este último año con diversas iniciativas. «Nos hace mucha ilusión estar aquí y estamos muy satisfechos de esta muestra tan significativa», ha destacado el hijo del artista.

No es la primera vez que la Lonja acoge una exposición de Chillida. En 2005 ya albergó una, pero en esa ocasión solo reunió obras de los años 80 y 90. Esta vez, el foco se abre a toda su producción artística e incluye dibujos a tinta y lápiz, collages y esculturas en hierro, hormigón, yeso, acero, alabastro, madera y arcilla.

Además de estas esculturas (algunas de ellas de casi dos metros de altura), la muestra presta una especial atención a su obra gráfica, parte esencial de su pensamiento plástico y fundamentales para entender su trabajo. «Mi padre siempre estaba con un papel en la mano y yo, en todos sus dibujos, siempre encontraba partes de sus grandes obras futuras», ha indicado su hijo Luis, que ha apuntado que ese mayor protagonismo de la obra gráfica «nos va a hacer reflexionar más en esta exposición»: «El visitante podrá disfrutar de ese mundo reflexivo de mi padre».

Un artista muy reflexivo

En este sentido, la muestra está salpicada por numerosas frases del escultor a lo largo de todo el recorrido. «Son citas que nos permiten adentrarnos en la personalidad de un creador tremendamente profundo y muy tolerante que decía que el horizonte es la patria común de todos los seres humanos», ha subrayado la comisaria de la muestra, Alicia Vallina.

‘Eduardo Chillida. Soñar el espacio’, que cuenta con un amplio catálogo editado por la Fundación Ibercaja, ha sido presentada este viernes por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el citado Luis Chillida.

La exposición cuenta con la colaboración del consistorio zaragozano, la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce y Chillida Leku. Además, supone el cierre de la programación conmemorativa del centenario del nacimiento del artista vasco (1924-2002).