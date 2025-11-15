Mestizos: el grupo oscense que rompió moldes y lanzó el primer disco de rock en Aragón

Fue el primer grupo aragonés en publicar un elepé de rock allá por 1986, compartieron escenario con Loquillo y Gabinete Caligari, Jesús Ordovás los pinchaba en su emblemático Diario Pop de Radio 3 y hasta salieron en Televisión Española en los programas musicales de la época. La banda oscense Mestizos demostró a mediados de los 80 que se pueden traspasar fronteras viniendo de una ciudad de provincias. Se quedaron a medio camino y no alcanzaron el éxito masivo, pero su historia quedó ahí, como un ejemplo de resistencia y superación. El periodista y escritor Miguel Mena acaba de rescatar su aventura musical en Los chicos de provincias somos así, publicado bajo el nuevo sello Frecuencia de la editorial aragonesa Pregunta.

El libro, no obstante, va mucho más allá de la historia del grupo oscense. Mena aprovecha la ocasión para retratar toda esa época de efervescencia musical y cultural en la comunidad y va llenando de referencias y protagonistas las 185 páginas hasta llegar a nuestros días: el locutor de Radio Zaragoza Cachi, la revista Menos 15, la Muestra de Pop-Rock y Otros Rollos, la sala M-TRO, el festival Periferias... «Este no es un libro para los fans de los Mestizos. Es para quien quiera asomarse a ese periodo y esa aventura vital de lo que es ser un chaval de provincias y querer abrirte al mundo», explica Mena.

El libro, de hecho, tiene mucho de novela de aventuras. Esa que empezaron a protagonizar en 1984 Ernesto Rodellar (bajo), Fernando Lozano (batería), José Antonio Machuca (guitarra), Juanjo Javierre (voz y teclados) y José Ramón Oto (guitarra y saxofón). «Claro, eran críos de 16-18 años viviendo la gran aventura de sus vidas y queriendo ser estrellas del rock desde la tercera capital de provincia más pequeña de España. Con todos esos viajes en furgoneta por todo el país, grabando un disco en Madrid y hasta tocando en TVE», destaca Mena, que recuerda que cuando los vio tocar por primera vez en 1985 aún se llamaban Ejercicios Espirituales.

Miguel Mena, posa el pasado jueves con su libro. / JAIME GALINDO

«Éramos todos del barrio de San Lorenzo y teníamos muy cerca el salón de baile Jai Alai. Por esa época empezaron a venir a tocar grupos como Radio Futura, Nacha Pop, Alaska... Se nos abrió un mundo de tecnicolor y creo que el libro refleja muy bien ese tránsito de una España rural a una mucho más moderna», explica Juanjo Javierre.

Poco a poco, fueron haciendo relación con todos esos grupos de la Movida y telonearon a muchos de ellos. Y eso que su propuesta era diferente a la suya. De hecho, Mestizos están considerados como un claro precedente del movimiento alterlatino y del rock de fusión en castellano. En una entrevista en 1985 con Luis Lles, ellos mismos definían su propuesta como rock latino o garaje latino. «En esa época nadie mezclaba el rock con la música latina. Luego salió Mano Negra, pero en esos primeros años los únicos que iban por nuestro mismo camino eran Los Coyotes», recuerda Javierre.

Y es que, fieles a su nombre, la banda oscense no tenía reparos ni prejuicios a la hora de mezclar diferentes estilos o de versionar a Peret o el Te estoy amando locamente de Las Grecas. «Se adelantaron a su tiempo, y eso tiene sus riesgos. Creo que el hecho de ser tan pioneros les restó repercusión, porque luego también introdujeron la electrónica en su propuesta...De todos modos, ellos disfrutaron de su aventura y nunca han visto como un fracaso el final del grupo», indica Mena.

A pesar de que las buenas críticas siempre les acompañaron, la falta de bolos en esa última etapa y las inquietudes musicales de sus componentes acabaron por disolver la banda en 1991. «Fue una mezcla de todo, pero también es como que se acabó una etapa», reconoce Javierre, que después apostó más por la electrónica.

La banda oscense Mestizos, en los años 80 en el casino de Huesca. / Carmelo Esteban

El grupo, por cierto, se volvió a juntar en 2006 y 2007 para dar un par de conciertos y aún hoy se reúnen de vez en cuando para tocar en ocasiones muy especiales y de carácter familiar, pero en ningún momento se plantean un regreso a los escenarios.

Hasta la actualidad

En este sentido, Mena llega en su libro hasta la actualidad y cuenta qué ha sido de cada componente en todos estos años, con especial hincapié en la carrera de Javierre, que se ha volcado en el mundo audiovisual componiendo la música de muchas películas de Nacho García Velilla (acaba de crear también la de la serie La caza). «He querido ampliar el foco lo máximo posible. Sobre todo hablo de los 80, pero también de las décadas precedentes y las que siguieron», apunta Mena, que se detiene asimismo en el auge del periodismo musical en esa época de efervescencia: «Yo viví en primera persona el apogeo de la radio musical en los 80 y hablo de esos programas emblemáticos de Jesús Ordovás o Juan de Pablos. Las revistas musicales también tuvieron mucho tirón... Ahora todo eso ha ido al contenedor de internet».

En el aspecto formal, Los chicos de provincias somos así se estructura como un gran reportaje en el que también tiene cabida la entrevista. «Ellos son como los diálogos de la novela y yo soy el narrador. Los protagonistas son ellos, pero yo también quería estar presente como observador de esa época. Con sus recuerdos y los míos armo un relato que se lee como una novela», explica Mena.

Por cierto, su libro ha inaugurado un nuevo sello que ha creado la editorial Pregunta. Se llama Frecuencia e irá publicando proyectos relacionados con la música.