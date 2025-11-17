El encuentro con Bunbury: "Gracias por el trabajo que habéis hecho con Héroes del silencio"

Aunque Enrique Bunbury no se sienta muy cómodo hablando de su etapa en Héroes del silencio porque asegura que quiere hurgar en el pasado, lo cierto es que fue una etapa muy exitosa que le permitió empezar a forjar su carrera musical y a hacerse un nombre que luego ha confirmado con su trayectoria en solitario.

Por eso, no es muy habitual que el aragonés hable de aquella época, aunque sí que mucha gente recuerda esa etapa de 'locura', también mediática. El último en recordar una anécdota de aquella años ha sido el locutor de radio Fernandisco en el podcast de Guillermo Vila titulado 'Hoy en el podcast'. En el último epidosio publicado, Fernandisco relata que un día estaba comiendo con Joaquín Luqui "en el Hotel Catalonia de la Gran Vía de Madrid" y sucedió lo siguiente, relata: "Dio la casualidad de que en la mesa de al lado se sentó la compañía discográfica de Heroes del silencio con Enrique Bunbury y el resto de la banda y nos saludamos desde lejos.

A continuación, narra Fernadisco, "Bunbury se levantó, vino a nuestra mesa, nos dio un abrazo a cada uno" y les dijo: "Gracias por el trabajo que habéis hecho con Heroes del silencio. Me siento muy feliz de como nos habéis tratado y los que habéis hecho con nosotros", cuenta Fernandisco, que culmina la narración: "Nos dio un abrazo, se fue a su mesa y siguió comiendo como si no hubiera ocurrido nada. Fue un bombazo".

Nuevo 'single'

El aragonés Enrique Bunbury ya ha lanzado 'La voz', primer adelanto de su próximo álbum previsto para la primavera de 2026. El proyecto nació en febrero de este mismo año en el Desierto de los Leones, México, donde el cantante, autor y productor, entró al estudio con la intención de ahondar en las posibilidades de las combinaciones de la latinidad con otros géneros, abriéndose a las posibilidades armónicas y rítmicas de sus patrones y líricas.

En agosto del mismo año, regresaron al estudio para concluir las mezclas y ya en Los Angeles (California), Tom Baker se encargó de la masterización.

"Queríamos crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz”, comenta Bunbury. “Que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas"; remata.

Con este tema, el zargozano invita al oyente a sumergirse en un universo sonoro donde la emoción, la honestidad y el oficio musical se entrelazan en un diálogo atemporal.