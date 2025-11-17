El aragonés que forma parte de la serie que se acaba de estrenar y ya está arrasando en Netflix

Apenas lleva tres días en emisión y ya se ha colocado este fin de semana como la serie más vista en España en Netflix. 'El cuco de cristal', una adaptación de una de las obras más aclamadas del 'best seller' Javier Castillo, que precisamente visitó Zaragoza la semana pasada entre una gran expectación.

En la serie 'El cuco de cristal', Clara Merlo, interpretada por Catalina Sopelana, una médico residente de primer año, es sometida a un trasplante de corazón tras un infarto fulminante. Buscando conocer a su donante, Clara viaja a un pequeño pueblo de interior, evento que coincide con la desaparición de un bebé en un parque público. Su estancia en el pueblo la lleva a una espiral llena de secretos y un misterio dejado sin resolver durante veinte años.

Un potente elenco

Junto a Catalina Sopelana también forman parte del elenco protagonista de la producción Álex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Tomás del Estal y Alfons Nieto, pero, además, también hay una presencia aragonesa ya que también tiene un papel en 'El cuco de cristal' el zaragozano Jorge Asín.

Asín interpreta Braulio en los capítulos 3 y 4 (la serie consta de seis), un empleado veterano del hotel donde tiene lugar la trama. Es un trabajador que conoce perfectamente las rutinas, los pasillos, la jerarquía y los “silencios” del edificio. El personaje funciona como puente entre la protagonista y ciertos elementos ocultos del hotel y aporta un toque entre costumbrista e inquietante, muy propio del estilo de Jorge Asín.

El rodaje de la serie finalizó en marzo de 2025, y tuvo lugar en varias localizaciones, como Hervas, la comarca de Valle del Ambroz, y algunas escenas interiores en los Estudios Auriga en Hervás.

"Mantiene el alma de la historia"

Aunque hay ciertas diferencias respecto a la novela, Castillo recalca que la adaptación de Netflix "mantiene el alma de la historia". "Hemos intentado que lo que sentías al leer lo experimentes ahora al ver la serie, que hagas el mismo viaje emocional, aunque lo que ocurra no sea exactamente como en el libro", señala el autor, que ha asesorado en los guiones, aportando sugerencias en cada uno de los seis capítulos que componen la serie y trabajando codo con codo con los guionistas, Jesús Mesas y Javier Andrés.

Igual que ocurrió en 'La chica de nieve', 'El cuco de cristal' traspasa la acción desde el Estados Unidos donde se ambientaba el libro (Nueva York y un pueblo de Misuri) a la España en la que se ha rodado la serie (en este caso en Hervás, en Extremadura, en la ficción rebautizada como Yesques).

El autor reconoce la proyección que le da una plataforma como Netflix a sus novelas, a pesar de que sean ya 'best-sellers' antes de que se hayan adaptado a la pantalla. "Cuando se estrena la serie se nota en la venta de libros. Con 'La chica de nieve', fue como el último empujón que necesitaba", recuerda Castillo.