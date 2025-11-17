La historia de los ‘Reyes de Aragón’ cincelada por los vientos: “Ese carácter rebelde nuestro fue lo que nos llevó a la miseria absoluta”

El aragonés Santiago Morata (Zaragoza, 1969) presenta en el Palacio de Sástago, junto al escritor José Ángel Soguero, su nueva novela histórica dedicada a recorrer la grandeza del linaje de reyes y reinas aragoneses, desde Ramiro I hasta Felipe II, desde el pequeño reino pirenaico de Aragón en el siglo XI, hasta el vasto territorio mediterráneo de la Corona de Aragón y sus primeros años de decadencia hasta finales del S. XVI.

A partir de ese momento del Renacimiento, según Santiago Morata, es una “historia triste porque Felipe II es el que nos mata y prácticamente acaba con el reino de Aragón, a partir de allí, lo que hay es una decadencia brutal”. Y el autor lo que quiere en este libro es recuperar una historia de grandeza y que apele al orgullo de ser y sentirse aragonés.

El planteamiento de este libro surge después del éxito de su novela ‘Zaragoza. La novela de la ciudad que nunca se rinde’ y en base a la documentación recuperada para este trabajo se lanzó a hacer algo similar para todo Aragón. Así, la estructura es una secuencia cronológica de todos los reinados en los que se rememora y ficciona algún aspecto relevante de cada uno. “En cada capítulo hay una, dos, o hasta tres historias sobre el mismo rey que lo definen como persona y la motivación que tiene para hacer lo que hace”, aclara Morata.

Rigor histórico en la base

Trata de crear una trama de la que el lector pueda sacar sus elementos de juicio y, sobre todo, con una cimentación histórica contrastada y rigurosa: “Aparte de todo el estudio histórico que he hecho, luego lo llevo a corregir, en este caso, por parte de José Luis Corral, Domingo Buesa y Luis Zueco”, reconoce Morata. Por tanto, todo lo que se cuenta se ajusta a realidad y la parte de creación literaria queda perfectamente delimitada.

El arco cronológico de este texto de escasas 300 páginas es amplísimo, sin embargo, Morata hilvana rápidamente los relatos para darle agilidad a la narración. Al principio de cada capítulo la misma frase: “La historia se forja como los vientos”, acompañada de la descripción de cada uno de los tipos de viento a los que tiene acostumbrados esta tierra a sus habitantes. Del seco y frío cierzo al fagüeño, espeso y cálido.

“Para mí el periodo más interesante es el inicio y Ramiro I es mi debilidad, porque aunque no se declara rey, forja un reino y lo deja todo atado y bien atado para los reyes posteriores”, confiesa Morata quien también cree que el personaje más crucial fue Pedro III ‘El Grande’, porque fue rey durante el máximo apogeo de la Corona de Aragón como potencia mediterránea. Además, cree que hay que recuperar a figuras como Jaime I ‘El conquistador’ o Pedro IV ‘El Ceremonioso’ sobre los que, según el autor, hay una “ideología popular negativa”.

Aprendizaje del pasado para el futuro

Y si a la novela la trae el viento, la despide el aprendizaje ya que reivindica el conocimiento histórico como un ejercicio para recordar “quiénes fuimos para tratar de entender quiénes somos”. En este sentido, Santiago Morata puntualiza que lo que ha entendido con esta inmersión en la historia aragonesa es que, a su parecer: “No siempre se puede confiar en los que nos gobiernan, tenemos que estar encima del gobernante y es algo que en Aragón hemos luchado muchísimo en todas las épocas”. Aunque lamenta que “ese carácter rebelde nuestro fue lo que nos llevó, precisamente, a la miseria absoluta”, aludiendo al conflicto con el rey Felipe II por Antonio Pérez y que terminó con la ejecución del justicia Juan de Lanuza.

De esta manera, Santiago Morata invita a los lectores a introducirse en esta novela “resucitada”, que se editó con el título de ‘Corazones y vientos’ –Mira editores, 2024- y que se dejó morir por su anterior editorial. “Cuando un libro se muere no hay manera de recuperarlo”, reflexiona Morata, pero ‘Reyes de Aragón’ ha sido repuesta en el trono de la novela histórica aragonesa por la editorial Pregunta, lo que hace al autor ser optimista ante la aceptación que pueda tener esta propuesta.

Sin embargo, hay horizontes más allá de Aragón: “De momento voy a aparcar Aragón y lo que voy a hacer es retomar Egipto con un personaje que no había trabajado, que es Ramses II y con la editorial Edhasa en febrero saldrá esta novela nueva”, cuenta Morata que también está trabajando en un libro sobre Cleopatra. “A día de hoy, la Historia para mí ya es una profesión”, reconoce orgulloso el escritor que ha conseguido hacer de lo que fue una afición un oficio que le satisface.