La tristeza de Amaral: "Nos da muchísima pena que no haya podido ser"

Amaral anunció la semana pasada que celebrará un fin de gira acorde a las expectativas creadas y dará dos conciertos finales en Madrid y Barcelona en diciembre para dar por concluido el 'tour' de 'Dolce vita', su último trabajo considerado ya el mejor de su carrera para casi todo el mundo.

Los aragoneses iban a culminar la semana pasada con su participación en un concierto por Palestina 'Voces para la esperanza' en el que iban a formar parte del cartel junto a otras bandas importantes españolas como Barry B, Cariño, Depresión Sonora y Los Punsetes. La cita, para recaudar fondos por la terrible situación por la que están pasando los habitantes de la zona por los ataques indiscriminados de Israel, se iba a celebrar el sábado en Fuenlabrada.

Un imprevisto inevitable

Con todo preparado para su celebración, sin embargo, la lluvia obligo a su cancelación lo que provocó una gran decepción en Eva Amaral y Juan Aguirre que no dudaron en reflejar su estado en sus redes sociales: "Nos da muchísima pena que no haya podido ser".

Amaral, que participó en la fiesta de celebración por el 35 aniversario de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, siempre se ha caracterizado por estar muy activo en muchas causas sociales y en participar en eventos en los que su voz es importante para reividicar cosas. No hace muchos días actuó en la gala de los premios de Reporteros sin fronteras.