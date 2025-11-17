La Universidad de Zaragoza acoge un congreso sobre la narrativa de las transiciones democráticas con expertos de Europa y Latinoamérica

La Universidad de Zaragoza celebrará los días 19, 20 y 21 de noviembre el Congreso Internacional 'El final de las dictaduras. Narrativas europeas y latinoamericanas', organizado por el grupo de investigación Transficción con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. El encuentro, dirigido por la investigadora principal del grupo, María Ángeles Naval, reunirá a especialistas de España, Portugal, Grecia, Polonia, República Checa, Argentina y Chile, entre otros países, para reflexionar sobre cómo la literatura, el cine y otras artes han narrado los procesos de transición hacia la democracia en Europa y América Latina. María Angulo Egea es la responsable de la dirección para Latinoamérica y la dirección académica corre a cargo de Marina Patrón Sánchez.

El congreso se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras y en la sede de la Institución Fernando El Católico, entidades organizadoras del encuentro junto al proyecto de investigación Transficción, la Cátedra María Domínguez de Memoria Histórica, la comisión ministerial 'España en Libertad. 50 años'.

Contará con la participación de investigadoras e investigadores de distintas disciplinas como la filología, la historia, la historia del cine, la historia de la fotografía, el periodismo literario y la documentación. A lo largo de tres jornadas se abordarán temas como las culturas urbanas de protesta, la canción política, las narrativas de la posmemoria, las violencias de Estado o el papel de las mujeres en los procesos de cambio político y cultural.

Una mirada internacional

El coloquio nace con la voluntad de analizar cómo la ficción, en sus distintas formas literarias, cinematográficas y artísticas, ha contribuido a construir los relatos colectivos de las transiciones hacia la democracia.

El congreso será inaugurado por Marina Patrón Sánchez, María Ángeles Naval López, María Angulo Egea, Carlos Forcadell (director de la Institución Fernando el Católico) y José Antonio Beltrán (decano de la Facultad de Filosofía y Letras).

La clausura institucional, que se celebrará en el Aula Magna, contará con las intervenciones de María Ángeles Naval (IP Transficción), Alberto Sabio (director de la Cátedra de Memoria Histórica María Domínguez), Gabriel Sopeña (vicedecano de Cultura), Carmina Gustrán (comisaria de 'España en Libertad') y Jorge Rosell Martínez (director de Excelencia, Internacionalización e Innovación).

Desde esta perspectiva comparada y transnacional, el encuentro abordará los casos del Sur y del Este de Europa, con especial atención a España, Portugal, Grecia, Polonia y la República Checa, y los procesos de recuperación democrática en América Latina.

Música, documental y humor para reflexionar sobre el pasado y el presente

Además de las sesiones académicas, el programa incluirá varias actividades abiertas al público: un recital sobre la canción protesta en Grecia, la proyección del documental 'A Voz das Camaradas' del realizador João Lopes, presentada por la investigadora portuguesa Isabel Araújo Branco, y un concierto de Fostis Thoedoris con Vasiliki Kanelliadou a la guitarra, presentado por el profesor Gabriel Sopeña, vicedecano de Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras.

Tras la clausura del congreso, y abierto al público, se representará la dramatización 'Chistes contra Franco', ideada por Eugenio Merino y Darío Adanti, en colaboración con Teatro del Barrio y Revista Mongolia. Interpretado por Adanti y la periodista Ana Alonso, el montaje recupera el humor antifranquista como una forma de resistencia cultural y homenajea a quienes se atrevieron a desafiar la dictadura desde la ironía y la palabra.

Un congreso abierto a la comunidad universitaria y la ciudadanía

El congreso está dirigido tanto a la comunidad académica como a asociaciones vinculadas con la memoria histórica y al público general interesado en las relaciones entre cultura y democracia.

En palabras de María Ángeles Naval, catedrática de Literatura Española del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Zaragoza y directora del proyecto: “Para el grupo de investigación, lo importante a la hora de escoger la fecha de este 50 aniversario es tratar de vincular el trabajo científico con la percepción de la calidad democrática que tiene la ciudadanía en el presente. No ofrecemos un producto de investigación exclusivamente arqueológico, sino que los resultados están relacionados con las vivencias colectivas de las sociedades democráticas en este presente tan rico y complicado que tenemos.”

La inscripción es gratuita, hasta completar aforo, y puede realizarse a través de la web de Eventos Unizar.