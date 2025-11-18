La asociación que promueve el heavy en Zaragoza anuncia su primer concierto... único en España

La Asociación Cultural Rock Zaragoza El Batallador ya ha echado a andar oficialmente y ya ha programado para su presentación oficial en sociedad un concierto, heavy, claro, como no podía ser de otra manera. Será el próximo 28 de marzo en un lugar todavía por anunciar, pero será una cita única ya que la protagonizará una banda cuya única fecha en España será la de Zaragoza.

El grupo en cuestión será la banda sueca de metal Crashdïet. Así lo han anunciado este martes en el Espacio Ambar los protavoces de la asociación cultural que se han presentado de este forma oficialmente a la ciudad, aunque tal y como adelantó este diario llevan meses preparando una iniciativa que ha sido acogida con expectación en la ciudad. Un lugar que ha estado a lo largo de la historia muy vinculada a la música heavy.

El sonido de Crashdïet está muy influenciado por bandas ochenteras como Guns N’ Roses, Skid Row y Kiss. Es uno de los nombres más destacados en la “nueva ola” del glam/sleaze rock sueco, que revivió ese estilo ochentero con una energía moderna y tiene una trayectoria de más de 20 años aunque ha tenido que reponerse a fatalidades como el fallecimiento de su primer vocalista.

Qué es la asociación

La Asociación El Batallador se presenta de la siguiente manera: "Somos una entidad sin ánimo de lucro formada por personas activas en distintos ámbitos de la comunidad musical y cultural del rock duro y el metal, abarcando sectores como la producción audiovisual, la comunicación especializada, el diseño gráfico, la promoción y organización de conciertos, así como la gestión de espacios hosteleros y salas dedicadas al rock y al metal. Nuestra diversidad de perfiles nos permite embarcarnos en este proyecto desde una visión integral, combinando experiencia profesional, compromiso cultural y conocimiento y dedicación por el género.Trabajamos para dignificar el rock y el metal como expresiones culturales todavía muy vivas, promoviendo su reconocimiento y fomentando su presencia activa y real en la vida cultural de nuestra ciudad, Zaragoza".

Eva Entrena, José Delgado, Pedro Blasco, Gonzalo Pascual, Sergio García, José Antonio Armero, Héctor Herrero e Iván Blasco han creado la asociación El Batallador. / EL BATALLADOR

La idea de crear la asociación llevaba mucho tiempo planeando sobre la escena hasta que al final se ha dado un paso adelante. Los pubs Utopía, Infiernos Rock Sisters, Trilogy y Atrio, la web especializada Zaragoza Heavy y el programa de radio Senderos del Rock son los impulsores de El Batallador. En los próximos días se va a crear una página web propia, se venderán camisetas oficiales y los que quieran podrán hacerse socios (sus impulsores piensan en una cuota anual de 30 euros con ventajas por ejemplo en la compra de entradas).