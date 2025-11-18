El Teatro Principal se queda sin restaurante definitivamente
El Ayuntamiento de Zaragoza licitará el servicio de ambigú, que lleva también cerrado desde el pasado mes de febrero
Sin previo aviso, la empresa que llevaba el restaurante y el servicio de ambigú del Teatro Principal de Zaragoza dejó de prestar sus servicios el 20 de febrero de este mismo año. El cierre, que causó perplejidad en el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen, supuso que el principal espacio escénico de la ciudad se quedara sin un servicio demandado por los espectadores.
El pasado mes de julio, el patronato, según ha revelado la consejera de Cultura, Sara Fernández, en la comisión del ramo del Ayuntamiento de Zaragoza a pregunta del PSOE, decidió la "resolución del contrato y la incautación de la garantía así como iniciar una reclamación por vía administrativa" ya que la empresa también dejó deudas sin satisfacer.
Complejidad y limitaciones
Ahora, según ha desvelado en la cita comisión Sara Fernández, se ha decidido "no licitar el servicio de restaurante" que llevaba activo desde 2012 dada "su complejidad y limitaciones" aunque, por otro lado, sí se están preparando los pliegos para "licitar el servicio de ambigú" que, ha asegurado, tienen claro que "no es un negocio sino un servicio necesario que hay que dar a los espectadores". Se desconoce, eso sí, cuando se podrá retomar la actividad de la cafetería.
Además, según ha señalado la consejera, el gerente del patronato, José María Turmo, ya ha iniciado contactos con escuelas de hostelería de cara a ofrecer ese servicio.
