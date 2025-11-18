La escritora Susana Martín Gijón, en Zaragoza: "La Historia que conocemos no es la real, está muy deformada"

Susana Martín Gijón se ha convertido en una de las escritoras de novela negra más leídas de España gracias a su inspectora Camino Vargas, protagonista de la serie policíaca compuesta por 'Progenie' (2020), 'Especie' (2021) y 'Planeta' (2022). En 2023, la autora sevillana decidió aparcar por un tiempo a su famosa inspectora y se acercó al género histórico con 'La Babilonia, 1580'. La experiencia le gustó tanto que ha seguido explorando las posibilidades de la novela negra histórica con 'La Capitana', en la que viaja a la Granada de 1571. Martín Gijón se vale de dos personajes reales de la época (Sor Ana de Jesús y Fray Juan de la Cruz) para tejer una novela en la que historia y crimen se entremezclan.

En ella, la religiosa carmelita, apodada ‘la capitana’ por su mano firme, lucha por sacar adelante su convento. La aparición en el claustro del cadáver de un hombre horriblemente desfigurado pone en peligro la estabilidad y reputación de su orden. ¿Quién era ese hombre, quién lo ha ultrajado así y cómo ha llegado hasta ahí? Sor Ana de Jesús y fray Juan, el dúo detestivesco más singular de la novela negra española, tendrán que investigar lo sucedido y mantener la discreción mientras van desvelando un secreto que hará temblar el nuevo bastión de la cristiandad de la Corona.

Pese a compartir género, La Capitana poco tiene que ver con su anterior novela. Sin embargo, fue durante su preparación cuando empezó a brotar su semilla. Y es que durante el proceso de documentación de 'La Babilonia, 1580' se dio de bruces con Sor Ana de Jesús, un personaje que la «fascinó» desde el principio. «Su historia es muy potente y asombrosa. Fue discípula de Santa Teresa de Jesús y tras la muerte de su maestra decidió continuar su legado fundando conventos de carmelitas descalzas en Madrid, Bruselas y varias ciudades de Francia. Tenía un gran arrojo, de ahí su apodo, y no se amedrentaba ante nada. Porque no hay que olvidar que fue criticada por las autoridades eclesiásticas y también perseguida por los poderosos, ya que la reforma teresiana implicaba ir contra sus privilegios», explica Martín Gijón.

Portada de la novela. / epa

La autora no entendía, e incluso le «indignaba», que la discípula de Santa Teresa no hubiera tenido una mayor repercusión histórica, así que decidió darle un papel protagonista. «Sí, fue una especie de reparación, como devolverle lo que se le había arrebatado», señala la sevillana sobre un olvido de género de sobra conocido y que llegó a todos los ámbitos: «Santa Teresa fue de las pocas que escapó a esa desidia. Y es curioso porque, por ejemplo, Sor Ana de Jesús fue muy conocida en su época y hay mucha documentación sobre ella...Es como si nos la hubiera cancelado de repente. A ella y a otras muchas mujeres, porque la Historia que conocemos no es la real; está muy deformada».

Esa mirada social y de alguna forma reivindicativa ha acompañado a la escritora sevillana a lo largo de toda su trayectoria, ya que ha ido impregnando sus 'thrillers' de temas sociales contemporáneos. «Creo que la literatura puede ser una herramienta de transfomación social. Es un instrumento muy poderoso que tenemos los escritores porque podemos llegar a más gente que un esayo histórico. Por eso tengo claro que seguiré escribiendo novelas ambientadas en la actualidad. Me permiten poner el foco en temas de denuncia actuales, como ya hice con los libros de Camino Vargas, en las que abordé el cambio climático, el maltrato animal o la reproducción asistida».

Su novela se convertirá en serie

Por cierto, los seguidores de la famosa inspectora sevillana puden estar tranquilos. «Aún no sé qué será lo próximo, pero a Camino Vargas la recuperaré antes o después. Me la piden mucho y ya llevo dos novelas sin darles el gusto», reconoce Martín Gijón, que también espera que el proyecto de convertir en serie su novela Progenie (ya vendió hace tiempo sus derechos) se haga realidad a corto o medio plazo.

Lo que también tiene claro la autora sevillana es que quiere seguir explorando las posibilidades que le brinda la novela negra histórica. «Siento que este nuevo género me ha enriquecido como escritora porque he tenido que afrontar otros desafíos. Además, el pasado siempre crea paralelismos con el presente de forma natural y creo que recordarlo nos ayuda a ser conscientes de los fallos que hemos y seguimos cometiendo», indica.

En 'La Capitana', Martín Gijón ha sido muy exigente a la hora de cuidar el rigor histórico y ha estado casi dos años inmersa en un arduo proceso de documentación: «El contexto histórico y el lenguaje ya lo tenía trabajado de mi anterior libro, así que me centré más en los personajes. Al ser reales me generaba más responsabilidad y por eso me leí todas sus biografías y epístolas, además de acudir a catedráticas de la universidad. También tuve la suerte de poder entrar en el convento de las carmelitas descalzas de Granada, que sigue en el mismo lugar».

A nivel formal, la sevillana mantiene en su último libro ese ritmo de 'thriller' trepidante con capítulos cortos y giros de guion para atrapar al lector, una apuesta en la que mezcla la novela histórica, la negra y la de aventuras.