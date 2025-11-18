La Fundación Ibercaja colabora con el Museo Arqueológico Nacional y el Louvre para poner en común sus esculturas ibéricas

El Museo Arqueológico Nacional -MAN-, presenta junto a Fundación Ibercaja y el Museo del Louvre la exposición temporal 'Diálogos de escultura ibérica. El Museo del Louvre en el Museo Arqueológico Nacional', una muestra excepcional, de carácter histórico, que permite el reencuentro de parejas, conjuntos y series escultóricas del mundo ibérico peninsular localizadas en ambos museos.

La exposición reúne, por vez primera, un conjunto de obras expuestas en París hasta la década de los treinta del siglo pasado. Su presentación integrada en las salas de la exposición permanente del MAN, con sus parejas, series o conjuntos escultóricos originarios ofrece una oportunidad única para su contemplación y comprensión en los contextos históricos de la Protohistoria peninsular. Su exhibición propicia diálogos y lecturas de carácter escultórico, iconográfico e historiográfico.

Se trata de imágenes apotropaicas o protectoras, seguramente vinculadas a tumbas destacadas de la cultura ibérica, seres híbridos como las esfinges, que se crean siguiendo modelos griegos, como es el caso de las de Agost (Alicante), u orientales, como en las de El Salobral (Albacete). Pero también se muestran imágenes de toros, carneros, exvotos-cabeza masculinos o femeninos, como los que formaban parte de la colección de Pablo Picasso, o guerreros con sus armas.

Algunas de las piezas de escultura ibérica que se pueden ver en la exposición / LUIS GARCIA CRAUS

A finales del siglo XIX se reconoció la importancia y singularidad del arte ibérico, lo que llevó a los arqueólogos franceses Arthur Engel y Pierre Paris a centrar su atención en esta cultura. Fruto de ese interés, adquirieron para el Museo del Louvre esculturas emblemáticas procedentes del Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo, Albacete), el Cerro de los Santos (Albacete) u Osuna (Sevilla), entre otros.

En 1941, gracias a un intercambio de obras de arte entre los gobiernos de Francia y España, algunas de estas esculturas regresaron al MAN. Estas piezas se verán acompañadas ahora por las esculturas francesas invitadas, testimonio vivo de la colaboración científica e institucional entre ambos museos.

El conjunto reunido permitirá al visitante adentrarse en uno de los aspectos más sobresalientes de la Protohistoria peninsular: la escultura ibérica en piedra, expresión artística que añade a su monumentalidad una fuerte carga simbólica.

De forma paralela a la exposición, se llevará a cabo un nutrido programa de visitas guiadas, talleres para familias, jornadas científicas y contenidos digitales en redes sociales, que permitirán al público profundizar en el contexto histórico e interés de las piezas expuestas.