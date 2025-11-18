El IAACC Pablo Serrano acoge el último coloquio del proyecto ‘La cultura del buen trato’

El IAACC Pablo Serrano acogerá este miércoles, 19 de noviembre, el último coloquio del ciclo organizado en el marco del proyecto ‘La cultura del buen trato’. Se trata de una campaña puesta en marcha desde el pasado mes de septiembre por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón para sensibilizar sobre la violencia de género a través de acciones culturales.

Entre otras iniciativas de esta campaña, se ha celebrado un ciclo de coloquios que ha programado también charlas en Teruel y Huesca, los pasados días 5 y 12 de noviembre, sesiones que tuvieron una gran aceptación por parte del público asistente.

El coloquio de este miércoles, día 19, tendrá lugar en el IAACC Pablo Serrano, a las 18:00 horas. En la sesión participarán la directora teatral Cristina Yañez, la actriz Marisol Aznar, y la comisaria e historiadora del arte Alejandra Rodríguez Cunchillos, moderado por el subdirector general de Prensa Ibérica en Aragón, Nicolás Espada, y con música de Ester Vallejo.

Cartel de la última sesión de 'La cultura del buen trato' / Gobierno de Aragón

‘La cultura del buen trato’ tiene como objetivo la prevención, especialmente entre los jóvenes, y recurre para ello a la cultura, en todas sus disciplinas artísticas, como instrumento para mejorar la convivencia y contribuir a la construcción de nuevas formas de relación desde el respeto y la tolerancia.

De este modo, las acciones de la campaña ponen a la cultura como fuente de inspiración frente a la violencia de género, porque hacer cultura es hacer comunidad, promover el pensamiento crítico, generar empatía, fomentar la expresión y los vínculos.

La imagen del proyecto refleja esa visión: distintas manifestaciones artísticas unidas entre sí, que transmiten la conexión entre la cultura y una forma de relacionarse positiva. Música, palabra, danza, artes plásticas y expresión escénica se entrelazan como símbolos de convivencia, creatividad y transformación social.