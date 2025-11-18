El mago aragonés que lucha por recuperar su mano: "Es mi última oportunidad, no hay más que se pueda hacer"

El único mago aragonés profesional dedicado a la cartomagia se vio obligado a anunciar su retirada por unos problemas de salud en su codo que le impedía desarrollar su actividad sin dolor así que tras una última gira de despedida que incluyó casi 30 actuaciones por el territorio aragonés y que pudo concluir aunque tuvo que utilizar analgésicos y cambiar su técnica para combatir el dolor, anunció que se retiraba para centrarse en su recuperación.

No era una tarea sencilla ya que los médicos le habían advertido a Mariano Lavidatras ya haber sido operado de su problema en el codo que le dormía la mano izquierda sin previo aviso que su cuerpo no había respondido como se esperaba por lo que había que volver a intervenir aunque las opciones se estaban agotando. Mariano Lavida, que tras una retirada hace unos años había vuelto a la magia hace tres años, acaba de ser operado por tercera vez, "es mi última oportunidad, no hay más que se pueda hacer", ha explicado el mago en sus redes sociales.

"Me he esforzado mucho"

"Hace justo 8 meses de la segunda cirujía. Cuando llegué a la recepción del quirófano, la mujer me dijo: es la segunda vez que te van a operar, verdad?, y yo le dije: sí, a ver si a la segunda va la vencida, y ella me dijo: ¿eso no es a la tercera?", explica su narración Lavida, que prosigue: "He luchado mucho estos meses por recuperar la mano tras la segunda intervención, me he esforzado mucho en reaprender cada una de las técnicas cartomágicas que siempre he dominado, pero hay un punto del que no logro pasar por más que insista".

El aragonés narra que por todo eso ha tenido que pasar por el quirófano: "Así que me han vuelto a operar. Esta ya es mi última oportunidad. No hay nada más que se pueda hacer. Si consigo al fin recuperar mi mano, volveré a los escenarios y lo celebraremos por todo lo alto, y si no lo consigo, que sepáis que lo peleé todo lo que fui capaz, que fui valiente, que le eché huevos y que todas las noches a partir de hoy, voy a rezar a la señora de recepción, jamás le he puesto tanta fe a un refrán. Gracias a todos por el amor, el apoyo y el cariño", explica el cartómago.

Más de 300 espectáculos en tres años

El único cartómago profesional aragonés, Mariano Lavida, tras más de 300 espectáculos, con casi 25.000 asistentes y casi 600 horas de actuación desde que volviera a los escenarios hace tres años, puso un punto y aparte a su carrera en la cartomagia con la gira 'Mis últimos milagros'.

Lavida, hace tres años, se propuso volver a los escenarios después de un largo parón tras su paso como presentador en el programa 'Wooala', que se emitió en Boing, el canal infantil de Mediaset. “En estos tres años mi objetivo ha sido llevar la magia a todos los rincones de Aragón, a pueblos donde nunca habían visto un mago en directo y creo que lo he conseguido”, destaca.