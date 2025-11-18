La revista 'Turia' recibirá el Premio de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores

Un año más, la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores –AAEE- invita al público a su gala anual del próximo 26 de noviembre, con acceso libre hasta completar aforo. En ella, harán balance del año 2025 en la asociación, presentarán la nueva imagen de la revista 'Imán' y entregarán el II Premio AAEE a la revista 'Turia', en reconocimiento de su compromiso con la literatura y la cultura aragonesas.

Tal y como ha recordado Francisco Picón, vicepresidente de la AAEE, la revista 'Turia' es un ejemplo de constante y profunda atención a la creación literaria desde hace más de 40 años y su labor desde Teruel se ha internacionalizado en todo el ámbito hispanohablante. El premio lo entregará Pilar Aguarón, presidenta de la AAEE, y lo recibirá el fundador y director de Turia, Raúl Carlos Maicas.

Pilar Aguarón ha recordado que esta asociación “es la segunda con más socios y socias de España”. Aguarón también ha querido remarcar el avance en cuanto a igualdad: “En este momento somos 285 socios totales y, por fin, las mujeres superamos a los hombres; el número de escritoras asociadas supone el 51,76%”. Así, la AAEE trabaja desde hace años en “ser representativos de todos los escritores de Aragón”, según Aguarón, y poder servir de paraguas para que toda persona que se sienta con vocación para la literatura pueda tener su oportunidad. “En esta asociación hay escritores más famosos, menos famosos y acogemos a todos porque lo que queremos crear, sobre todo, es una sensación de grupo”, ha afirmado Aguarón.

'Imán' atrae a una nueva etapa

Otra de las novedades que se podrá descubrir durante la gala anual será el número 33 de la revista 'Imán', dirigida por Mar Blanco y que ahora inicia una nueva etapa, después de 14 años. “Es una revista los pies en Aragón y la mirada universal”, ha subrayado Blanco. Por su parte, ha explicado que la publicación se ha reconvertido en base a criterios de igualdad y diversidad, además de querer dar protagonismo a las voces jóvenes. “Este número 33 simboliza un renacer e intentamos modernizarla, pero sin perder su raíz”, ha explicado Blanco quien considera que, el equipo de redacción de Imán, debe tener la “palabra como forma de diálogo, de justicia y de belleza”.

Las actualizaciones no estarán disponibles hasta el día 26, cuando se realice la gran presentación. Lo que sí se sabe es quiénes van a ser los protagonistas de este número: la sección ‘En Primera Persona’ incluirá una entrevista con Raúl Carlos Maicas, lo que coincidirá con la entrega del galardón de la AAEE a la revista 'Turia'; Irene Vallejo protagonizará ‘La firma invitada’ y, sin desvelar el contenido, su texto guardará una bonita sorpresa en forma de dedicatoria; otras secciones como ‘Narrar en igualdad’ o ‘Voces emergentes’ coinciden con ese espíritu que ha subrayado la directora, Mar Blanco; también se incluirá un monográfico dedicado a Emilio Gastón y para ello se han incluido archivos multimedia con la sección ‘Fonoteca Española de Poesía’, en la que ha colaborado Mari Carmen Gascón.

Letras en cantidad y calidad

La apuesta por renovar los medios de contacto de la asociación de escritores con el público general es también una apuesta por acercar la literatura de calidad a los aragoneses. “Aragón es una de las regiones más pujantes de España, tenemos los mejores escritores, los más vendidos y los más seguidos”, ha reseñado Aguarón, pero ha hecho igualmente hincapié en que la asociación acoge a “los que se ven a sí mismos como escritores y escritoras”. En esta línea, desde la AAEE, han destacado que uno de los problemas con los que están encontrado en la actualidad es la proliferación de pequeñas editoriales o pseudoeditoriales, que empujan a los autores noveles a un modelo de autoedición sin la distribución ni la promoción necesarias. “Y eso es una cosa muy dura para el escritor que empieza”, ha expresado Aguarón.

Escribir y publicar un libro no es fácil, es una labor profesional compleja y que debe aspirar a tener una calidad narrativa y lingüística. “Nosotros trabajamos con la intención de que estos escritores y escritoras jóvenes sepan que la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores estamos a su disposición para ayudarles en toda esa aventura que es escribir”, ha apostillado Picón.