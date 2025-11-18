Sex Museum y Ward Hayden & The Outliers para finalizar el XXX Bourbon Festival

La novena edición del XXX Bourbon Festival finaliza esta semana con dos conciertos esperados: los de Sex Musem para el sábado 22, cuyas entradas están a la venta en la web de la sala, y Ward Hayden & The Outliers actuarán el domingo 23 con acceso libre. Este festival está organizado por el Rock & Blues y esta edición, que comenzó en octubre, ha acogido a artistas como Robert Finley, Horsebath & Caleb Caudle, Arnau & The Honky Tonk Losers, Carolyn Wonderland, Sol Lagarto, Bywater Call, Lilly Hiatt, US Rails y The Boo Devils.

El sábado 22 de noviembre será el turno de Sex Museum, pioneros del hard rock madrileño desde 1985. Con cerca de 40 años de trayectoria, 13 discos y una gira aniversario, regresan con toda la intensidad de su sonido Hammond y garage psicodélico. Comenzaron como un grupo de rock en torno a la escena mod de Madrid surgida a la sombra de la movida. En sus inicios se aprecian influencias de música negra —soul, rhythm and blues y rock and roll—, psicodelia y garage. Desde entonces su sonido ha ido evolucionando hacia un potente hard rock de corte setentero.

Está a punto de cumplir 40 años en los escenarios desde aquel lejano 1985 que los alumbró. Después de cuatro décadas como cabeza visible de la música independiente underground han editado 13 discos largos y decenas de EPs, sencillos y recopilatorios. Arrancan la gira cuarenta aniversario con nuevo disco, máxima energía en el escenario tocando sus hits de toda la vida, protagonizados por el sonido Hammond y el Fuzz por bandera de la música Garage y Sicodelia en Europa. Marta con los teclados, los hermanos Pardo, Miguel a la voz y Fernando en la guitarra, Loza en la batería y Javi Vacas en el bajo arrollarán con su sonido crudo y toda la intensidad del rock.

Ward Hayden & The Outliers cerrará este domingo 23 el ciclo XXX Bourbon Festival en el Rock&Blues / Rock&Blues

El domingo 23 de noviembre, cerrará el ciclo Ward Hayden & The Outliers. Su nuevo proyecto, 'Little by Little' (2025), reinterpreta canciones de Bruce Springsteen con un estilo propio cargado de country y western. Unas canciones que los Outliers interpretan con alma y pasión, mostrando los lazos que nos unen a través de la perseverancia del espíritu humano. Ward Hayden and The Outliers terminaron dando forma a 16 canciones de Springsteen, interpretadas al estilo del grupo, que decidieron repartir en dos discos diferentes, aunque temáticamente conectados. El primero de ellos 'Little By Little', vio la luz en abril de 2025 e inmediatamente quedó claro que había llevado las composiciones del de New Jersey a su inimitable estilo, con una buena dosis de sabor country & western, con el emocionante y aterciopelado tono vocal de Hayden, ese que puede alegrar los espíritus o llenar de tristeza los corazones.