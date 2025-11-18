Zaragoza en Común denuncia una posible ilegalidad del convenio con LaMov como compañía residente

Zaragoza en Común ha puesto en duda la legalidad del convenio que ha suscrito el Ayuntamiento de Zaragoza con la compañía de danza LaMov para convertirse esta en compañía residente de la ciudad a cambio de una ayuda de 81.250 euros anuales. Así lo ha manifestado su portavoz, Elena Tomás, en la Comisión de Cultura que se ha celebrado este martes en la que, en cualquier caso, ha dejado claro que en ningún caso están "en contra, estamos a favor, de que se den ayudas a la danza porque hacen tejido cultural de la ciudad", pero, ha insistido, "hay que hacer las cosas bien".

Según ha relatado Elena Tomás, el convenio firmado entre el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza y LaMov incurre en varias ilegalidades ya que el administrador de la compañía es "funcionario del ayuntamiento" por lo que habría "incompatibilidades ante un supuesto trato de favor" lo que haría que el convenio fuera, a su parecer, "nulo de pleno derecho".

Un adelanto "antes de tiempo"

Junto a eso, ha denunciado la portavoz de ZeC, "en el mismo convenio consta que LaMov pidió un 80% de adelanto de la ayuda nominativa, algo que permite la ley, en junio cuando el contrato se firmó en septiembre de este mismo año y la ley es clara en ese aspecto, se prohíben pagos anticipados antes de la firma, sería irregular y exigible de reintegro".

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, le ha respondido a Elena Tomás que "estudiarán" lo que le relataba, pero que el convenio había superado "todos los informes pertinentes" y que confiaba en que "los técnicos municipales han hecho bien su trabajo" sin entrar más allá.

Natalia Chueca presentó el acuerdo

Fue la propia alcaldesa Natlia Chueca la que presentó en el Centro de Danza los detalles del nuevo convenio que surge a raíz del acuerdo entre el grupo municipal de Vox y el actual Gobierno municipal. En este sentido, Natalia Chueca reseñó que la residencia, que se llevará a cabo en el Centro de Danza de la calle Domingo Miral, supone “saldar una deuda con la cultura y el talento artístico local”.

"Buscamos sacar la cultura y la danza a la calle", añadió la dirigente municipal. Esta labor divulgativa se concretará con ensayos abiertos al público en el Centro de Danza, jornadas didácticas en centros escolares y actuaciones en actos de la ciudad como son la Noche en Blanco, el día de la danza y otros eventos municipales. El convenio asienta una colaboración continua entre la compañía y el conservatorio de danza, así como un campus de verano para alumnos de alto nivel con talleres de tecnificación.