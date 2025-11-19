Amaia Salamanca presenta su nueva película en el Paraninfo: "Aquí debuté en el teatro, tengo muchísimo cariño a esta ciudad"

- El personaje Marta funciona en la película de David Trueba como detonante. Es un personaje secundario pero necesario. ¿Cómo es Marta?

- Al final, para que el personaje de David pase por toda la historia que pasa tiene que haber un inicio y un estancamiento, y eso viene de su relación con Marta. Ella lleva ya cinco años con él y, yo creo que de una manera muy valiente, da un paso al frente y decide poner fin a la relación. Creo todos nos hemos sentido alguna vez en esta tesitura de sentir que en una relación está estancada y no que no evoluciona.

- ¿Y cómo es hacer una película con David Trueba?

- Me siento tremendamente afortunada de que quisiera contar conmigo para esta película. Yo ya conocía a David Verdaguer, anteriormente había trabajado con él y, la verdad, tenemos muy buen rollo. Y creo que, a lo mejor, Trueba también vio algo de eso. Además, a él no le gusta hacer casting, tiene ya en su cabeza quién es el personaje y ve qué actor o actriz encaja con ese personaje; entonces, que un director tan reconocido como él me ofreciera directamente el personaje de Marta, me hizo muchísima ilusión. Evidentemente, es un personaje quizás más pequeño dentro de la historia, pero que me parece que tiene mucha fuerza por lo que cuenta. Luego aparte la historia me parece maravillosa, porque creo que no se han visto historias así en el cine y es muy importante retratar un poco el edadismo, las segundas oportunidades y cómo no hay que tener prejuicios sobre las mujeres más maduras.

- Hablando de edad, mujeres, madurar, cambiar… En varias entrevista que se le cita como “Amaia Salamanca, a punto de cumplir los 40”. ¿Qué pasa a los 40? ¿Por qué se le da tanta importancia a esa barrera de edad?

- La crisis de los 40 siempre ha sido muy comentada. Pero, claro, ahora la crisis de los 40 que es de la mediana edad, pero se supone que somos más jóvenes que nunca; entonces esa crisis debería venir más tarde, debería ser la crisis de los 50 que sería la mediana edad… Bueno, el caso, que decimos mucho del edadismo, pero es que lo vemos en todas partes, por ejemplo, cada vez que hay un artículo sobre alguien siempre viene qué edad tiene y no sé tampoco si eso tiene que repercutir tanto.

- Luego llegan los 50… Siempre hay unos estándares a los que tenemos que ajustarnos e ir cumpliendo para caber socialmente en nuestro lugar de mujer. ¿Siente como actriz y como mujer que esto es así?

- Creo que está todo bastante pautado y sí que a las mujeres se les mira distinto. Decimos que los hombres cuando maduran están más guapos y, sin embargo, las mujeres no maduran, envejecen. Al final, todo es educación, igual que en la época de Marilyn Monroe ese físico que ella tenía era el que le gustaba y ahora no es ese. Esos cánones los vamos poniendo nosotros, por eso una película como ‘Siempre es invierno’ hace que todo salga un poco de esto a lo que estamos acostumbrados; te cuenta que la vida puede ser más sencilla, sin intentar llegar a esos cánones y que si todos nos adecuáramos a la edad que tenemos y tratáramos a las personas sin fijarnos tanto en lo que se ve externamente sería también más sencillo. Hasta el momento no se había contado nada así en el cine.

- Parece que tiene ganas de dirigir cine, de pasar al otro lado de la cámara. ¿Es por madurez o por inquietud creativa?

- Son varios caminos, en realidad. Siempre me ha interesado bastante toda la parte técnica dentro de un rodaje y siempre he pensado que me apetecía dirigir. Reconozco que lo que me cuesta es encontrar la historia, pero sí que es verdad que, por otro lado, lo siento un poco como una responsabilidad. Hasta el momento ha habido menos historias de mujeres y creo que ahora se están contando cada vez más y hay que formar parte de esto para que no esté todo silenciado. Tenemos que formar parte de seguir contando historias como mujeres, para cambiar precisamente esos cánones. Aunque reconozco que me da miedo dar ese paso, enfrentarme a lo que pueda pasar.

- Cine, series, teatro… lleva trabajando continuamente las últimas dos décadas. ¿Se arrepiente de haber hecho algún papel o de haber rechazado alguno?

- No, no me arrepiento de nada, todo lo que he ido eligiendo y los errores que he ido cometiendo me han traído hasta donde estoy. Y me siento muy afortunada dónde estoy. No me quedo en las cosas que han salido mal, intento vivir el aquí y el ahora y mirar hacia el futuro. También te tienes que trabajar las oportunidades, estar en la búsqueda, y más cuando se van cumpliendo años.

- Su próximo estreno será ‘La Ahorcada’, un registro bastante distinto al que nos tiene acostumbrados. ¿Qué le ha aportado este rodaje y esta inmersión en el cine de terror?

- No había hecho nada antes que tuviera que ver con el terror, un personaje tan protagónico de terror. Me alegro mucho que Miguel Ángel Lamata haya querido contar conmigo y que me saquen un poco de lo que está siempre estipulado por lo que ven de ti. También es la primera vez que él hace género de terror. Tengo muchas ganas de ver el resultado.

- La película está rodada en Teruel. ¿Cómo fue la experiencia?

- Muy bien, pero mucho frío. Teníamos mucho rodaje de noche, Teruel, la humedad, que yo soy muy friolera, pues esa fue la peor parte. Pero luego aquí hay una comida bastante contundente que hace que te vuelvas a poner la pila rápidamente.

- Ha rodado, y no es la primera vez, con un cineasta aragonés como es Miguel Ángel Lamata; David Trueba también ha centrado algunas escenas de su película en este territorio; ha estado a las órdenes de otro zaragozano como es Nacho García Velilla. ¿Se entiende bien con esta tierra?

Sí, me entiendo muy bien, la verdad. Aquí fue donde debuté en el teatro, en el Principal y sí, Zaragoza es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño, tengo grandes amigos, grandes cineastas y estoy encantada de volver siempre.