Amaia Salamanca protagoniza un coloquio este miércoles en Zaragoza con entrada gratuita

El cineasta y escritor David Trueba y la actriz Amaia Salamanca serán los invitados de la sesión 251 de 'La buena estrella', el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza. El encuentro se celebrará este miércoles, 19 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad y será moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre.

La charla estará centrada en 'Siempre es invierno', la película dirigida por David Trueba que clausuró la pasada edición de la Seminci de Valladolid y que, después de su estreno el viernes 7 de noviembre en las salas de toda España, está recibiendo una gran acogida de la crítica y el público.

En 'Siempre es invierno', David Trueba adapta su novela 'Blitz' (2015). El protagonista de la historia es Miguel (David Verdaguer), un arquitecto paisajista, que viaja a Bélgica con su novia Marta (Amaia Salamanca) para participar en un congreso.

Allí se precipita el final de su relación y tras la ruptura con su pareja decide quedarse a solas unos días más para tratar de recomponer su futuro. Roto y desubicado, Miguel conoce a Olga (Isabelle Renauld), una mujer que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura. A su lado comenzará a reconstruirse y a entender en qué consiste su nuevo proyecto de vida.

David Trueba ha mostrado su talento en sus múltiples facetas como guionista (Los peores años de nuestra vida, La niña de tus ojos), columnista, novelista y escritor (Cuatro amigos, Saber perder, Tierra de Campos, Queridos niños, Mi 69), director de largometrajes (La buena vida, Obra maestra, Soldados de Salamina, Vivir es fácil con los ojos cerrados, Saben aquell) o series de televisión de ficción (¿Qué fue de Jorge Sanz?) y documentales (La sagrada familia; Sofía y la vida real).

Amaia Salamanca ha brillado, desde hace casi 20 años, en numerosas series (SMS, Sin tetas no hay paraíso, Felipe y Letizia, Gran Hotel, Bienvenidos a Edén, Velvet, Tiempos de guerra, Pura sangre) o películas, como Fuga de cerebros, ¿Qué te juegas? o algunas dirigidas por los zaragozanos Nacho García Velilla (Por los pelos) y Miguel Ángel Lamata, en Tensión sexual no resuelta, Nuestros amantes o La ahorcada, pendiente de estreno. Ha interpretado también las funciones teatrales La marquesa de O, La Orestiada y Prometeo. Fue premiada por el Festival de Cine de Zaragoza. Es una de las actrices españolas más populares y en Siempre es invierno logra una gran interpretación.