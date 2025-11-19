La aragonesa GP Ediciones rescata la hazaña del portaviones Dédalo: "Con esta historia, los americanos te hacen una serie en Netflix"

El ilustrador y guionista zaragozano Daniel Viñuales ha sido desde niño un gran apasionado de los buques de guerra. El también editor de GP Ediciones, que lleva 16 años trazando el presente y el futuro del cómic aragonés, empezó a cultivar esta curiosa afición desde bien pequeño hasta que se convirtió, según sus propias palabras, en «un friki de los barcos». Tal es su entusiasmo, que hace unos años decidió crear una nueva colección en su sello editorial. Se denomina Armada y echó a andar a finales de 2021 con ‘13 grados 13 millas. La tragedia del submarino C4’, el peor accidente de la marina española en tiempos de paz. Viñuales suma ahora un nuevo título a la colección con la publicación de ‘El portaaeronaves Dédalo’, con guion suyo y dibujos del también zaragozano Óscar Sanz.

«Es la historia de unos hombres que, contra todo pronóstico, convirtieron un barco condenado a la chatarra en el ejemplo a seguir por muchas armadas del planeta. La tenía desde hace tiempo guardada en mi memoria y me parecía digna de ser contada, porque al final es una historia de superación de los pilotos y los oficiales de la Armada Española», resume Viñuales, que este miércoles presenta el cómic junto a Sanz en el Salón de Columnas del Edificio Caja Rural de Aragón (19.00 horas).

A mediados de los años 60, España aún contaba con viejos buques de antes de la guerra civil y comenzó a modernizar su flota con barcos de segunda mano cedidos o vendidos por EEUU. Fue así como la Armada adquirió en 1972 un barco de más de 20 años de antigüedad y con más de diez en situación de retiro; que fue construido como un crucero ligero y finalmente reconvertido en un portaaviones de escolta por necesidades de la guerra en el Pacífico.

La portada del cómic. / GP

«En plena guerra fría, España se quería acercar a la OTAN. Y esta compra se enmarca en ese objetivo, porque el Dédalo permitía adquirir técnicas de guerra antisubmarina para vigilar los barcos soviéticos que pasaban por el Estrecho», explica Viñuales.

La OTAN puso a prueba las capacidades técnicas de la Armada Española en unas maniobras celebradas en 1981 y esta superó con creces las expectativas. «Lo hizo sobre todo gracias a la pericia de su personal, que ideó una novedosa maniobra de despegue en el Dédalo con la que fue capaz de poner en combate a cuatro cazas Harrier en apenas 40 segundos. Se denominó el ‘cruzado mágico’ y después fue copiada por muchos países», explica Viñuales.

Un buque desterrado

Este hito elevó el prestigio de la Armada Española, que con visión y habilidad supo exprimir las capacidades de un buque que ya había cumplido su vida útil. «La del Dédalo es de este tipo de historias que te la cogen los americanos y te hacen una serie en Netflix, pero aquí no nos queremos nada», lamenta Viñuales, que con este cómic de 64 páginas ha querido rendir un homenaje a todos los que hicieron posible esta hazaña.

Daniel Viñuales. / JAIME GALINDO

El editor aragonés va a seguir rescatando las historias más significativas de la Armada Española durante el siglo XX con su nueva colección de cómics. De hecho, ya tiene en cartera tres títulos más: ‘¡Hundid el Baleares!’, que se prevé publicar en 2026, ‘La batalla del cabo de Matxitxako’, para 2027, y ‘Los 100 años del Juan Sebastián Elcano’, previsto para el centenario del buque en 2028.