El Caixaforum invita a los Encuentros con... Ángeles Toledano y Teresa Valero

CaixaForum Zaragoza presenta los días 28 de noviembre y 2 de diciembre dos sesiones del ciclo Encuentros con… que acerca a los artistas al público de una manera diferente. Estas citas se convierten en un espacio idóneo para crear un diálogo cercano entre el público y el artista.

El primer encuentro es el viernes, 28 de noviembre, con la charla de la cantaora Ángeles Toledano. Comprometida con las raíces del flamenco y, a la vez, con la libertad y la valentía para experimentar con otros sonidos, ritmos e imágenes, ha dado un golpe en la mesa con su último trabajo, 'Sangre sucia'. Este álbum combina bulerías, alegrías y soleás, e incorpora también elementos de trip hop junto a 'Califato ¾', así como una exploración del deseo en colaboración con la poeta y pensadora Sara Torres.

La ilustradora Teresa Valero participará de los encuentros en Caixaforum el 2 de diciembre / Caixaforum

El siguiente encuentro es el 2 de diciembre, con la ilustradora y guionista Teresa Valero. Aunque hace más de dos décadas que trabaja en el mundo del cómic y la animación, no es hasta 2021 que Teresa publica su primer trabajo largo como autora completa: 'Contrapaso: Los hijos de los otros', galardonada con el prestigioso premio Zona Cómic, otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías.