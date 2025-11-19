¿Qué canción de Bunbury ha entrado en la lista de las 100 mejores en español del siglo XXI?

La revista especializada 'Rolling Stone' publicó hace unos días su lista con las mejores canciones en español de lo que llevamos de siglo. El medio subraya que el listado no se guía solo por reproducciones o premios, sino también por el impacto cultural, las conversaciones generadas y la huella emocional que cada obra dejó en millones de oyentes de todo el mundo.

"La música en castellano ha encontrado siempre la forma de colarse en los gustos musicales de todo el mundo, y es imposible olvidar la presencia global de canciones como ‘Macarena’, ‘La Bamba’, ‘Oye como va’, ‘Livin’ la vida loca’, ‘Bésame Mucho’, ‘Eres tú’, o ‘Por una cabeza’, por mencionar algunos clásicos del siglo pasado. Sin embargo, durante las dos décadas y media que hemos vivido de este siglo XXI, la música en español ha llegado más lejos que nunca", se indica en la revista.

"Hoy estrellas como Rosalía se codean con leyendas como Björk, Juan Luis Guerra graba uno de sus clásicos junto a Sting (...) y es habitual ver que Barack Obama incluya en sus playlists a gente como Lido Pimienta oque las estrellas del fútbol europeo hagan virales los éxitos de la música urbana latina", añade 'Rolling Stone'.

De entre ese listado de cien mejores canciones, solo hay una de un artista aragonés. Y no podía ser otro que Enrique Bunbury. La revista especializada ha elegido su tema 'Lady Blue' en el vigésimo séptimo puesto y justifica de esta forma su elección: "'Radical sonora' (1997) era la experimentación electrónica, la ruptura con el legado de Héroes del Silencio, y en 'Flamingos' (2002) consolidaba su carrera como solista al terminar de abrir los caminos recorridos en 'Pequeño' (1999). Bunbury rompía su imagen de “ex cantante de Héroes”, y se transformaba en una especie de crooner muy inspirado por David Bowie", explica la revista, que añade: "Es como si el aragonés se convirtiera en Major Tom; la letra de ‘Lady Blue’, con lluvias de asteroides, naves espaciales extraviadas, y tripulaciones que dicen adiós, está llena de referencias a ‘Space Oddity’ y ‘Ashes to Ashes’, de Bowie".