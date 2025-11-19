El Festival de Cine de Zaragoza echa a andar este jueves en el Centro de Historias

El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) comienza, de manera oficial, este jueves, 20 de noviembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Centro de Historias.

El acto de presentación al público constará de dos partes. La primera estará a cargo de Samuel el Mago, quien, además de conducir el inicio del evento, ofrecerá diversas intervenciones a lo largo del acto e introducirá los aspectos más destacados de esta edición. Asimismo, se hará público y se proyectará el Augusto al Mejor Micro Corto Internacional.

En la segunda parte, la presentación contará con la artista Sandra Bruno, quien actuará como anfitriona de la primera sesión oficial, en la que se proyectarán varias obras.

En el Certamen Oficial Internacional se podrán ver cortometrajes de Animación; en el Certamen Oficial Nacional los cortos de ficción; y en el Certamen Oficial los cortometrajes aragoneses.

Las proyecciones correspondientes a los días viernes, 21 de noviembre; y martes, 25 de noviembre --ambos inclusive-- se celebrarán en la Filmoteca de Zaragoza.

Todas las sesiones serán de entrada libre hasta completar aforo y para consultar la programación completa se puede acceder a la web 'https://festivalcinezaragoza.com/wp-content/uploads/2025/11/...'.

El Festival de Cine de Zaragoza, que tendrá lugar del 20 al 29 de noviembre, rendirá homenaje a destacadas figuras del cine español como los actores Pedro Casablanc, Pepe Lorente y Javier Pereira, así como las actrices Antonia San Juan y Marta Belmonte.

En su 30ª edición, este certamen, que proyectará 123 trabajos finalistas seleccionados entre 1.669 obras procedentes de 53 países, reconocerá la trayectoria de cineastas de referencia como Pablo Berger, Alauda Ruiz de Azúa y Manuel Gutiérrez Aragón.