El IAACC Pablo Serrano pone fin en Zaragoza al proyecto ‘La cultura del buen trato’

El IAACC Pablo Serrano ha acogido este miércoles el último coloquio del ciclo 'La cultura del buen trato', una iniciativa de la DGA para sensibilizar sobre la violencia de género a través de acciones culturales. En la última cita han participado la directora teatral Cristina Yañez, la actriz Marisol Aznar, y la comisaria e historiadora del arte Alejandra Rodríguez Cunchillos. La charla ha estado moderada por el subdirector general de Prensa Ibérica en Aragón, Nicolás Espada, y ha contado con la música de Ester Vallejo.

‘La cultura del buen trato’ tiene como objetivo la prevención, especialmente entre los jóvenes, y recurre para ello a la cultura, en todas sus disciplinas artísticas, como instrumento para mejorar la convivencia y contribuir a la construcción de nuevas formas de relación desde el respeto y la tolerancia.

De este modo, las acciones de la campaña ponen a la cultura como fuente de inspiración frente a la violencia de género, porque hacer cultura es hacer comunidad, promover el pensamiento crítico, generar empatía, fomentar la expresión y los vínculos.

La imagen del proyecto refleja esa visión: distintas manifestaciones artísticas unidas entre sí, que transmiten la conexión entre la cultura y una forma de relacionarse positiva. Música, palabra, danza, artes plásticas y expresión escénica se entrelazan como símbolos de convivencia, creatividad y transformación social.