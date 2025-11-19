La Orquesta Mozarteum de Salzburgo aterriza este jueves en el Auditorio de Zaragoza

La Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza trae este jueves a la capital aragonesa a la Orquesta Mozarteum de Salzburgo. La formación, una de las más renombradas de Austria, ha realizado una gira por España pasando por Madrid, Madrid o Valencia, y ahora llega a la sala Mozart en el marco del emblemático ciclo musical.

El concierto, que comenzará a las 19.30 horas, se desarrollará bajo la batuta de Trevor Pinnock y con la violonchelista Julia Hagen como solista. El conjunto austríaco interpretará la célebre 'Quinta sinfonía' de Beethoven y el no menos afamado 'Concierto para violonchelo' de Antonín Dvorák. El programa se completa con la obertura de 'La flauta mágica' de Mozart.

La orquesta de la provincia y ciudad de Salzburgo, cuyas raíces se remontan a la 'Dommusikverein und Mozarteum', fundada en 1841 con el apoyo de la viuda de Mozart y sus hijos, cuenta en la actualidad con unos 90 músicos y se ha convertido en una orquesta austriaca de primera fila con su inconfundible cultura sonora. Con sus interpretaciones de la música clásica vienesa, sobre todo de las obras de Mozart, ha cosechado un éxito extraordinario en todo el mundo. En 2016, fue la primera orquesta después de la Filarmónica de Viena en recibir la Medalla de Oro Mozart por este logro.

Renombrados directores titulares como Leopold Hager, Hans Graf, Hubert Soudant, Ivor Bolton y Riccardo Minasi han desempeñado un papel decisivo en la formación de la Mozarteumorchester en las últimas décadas. La formación está dirigida actualmente por Trevor Pinnock, conocido en todo el mundo como clavecinista y director de orquesta pionero en el renacimiento moderno de la interpretación de la música antigua.

El concierto permitirá además disfrutar del talento de Julia Hagen. La joven violonchelista de Salzburgo, hija de una familia de músicos, lleva años convenciendo tanto como solista con orquesta como en recital con piano o en numerosas constelaciones de música de cámara junto a destacados compañeros.

Aunque hay un alto número de abonos vendidos, para buena parte de los recitales de la Temporada de Grandes Conciertos todavía se pueden adquirir entradas sueltas. Se pueden comprar en las taquillas del Auditorio (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas), en la web del Auditorio y en Ibercaja.