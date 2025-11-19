Pablo Alborán anuncia un concierto en Zaragoza para 2026: fecha y venta de entradas

El cantante malagueño Pablo Alborán ha confirmado la ampliación de su gira #GlobalTourKM0, sumando nuevas paradas por el territorio español para 2026. Entre las ciudades seleccionadas se encuentra Zaragoza, donde actuará el próximo 20 de junio de 2026 en el Pabellón Príncipe Felipe.

Con más de 40 discos de platino, más de 20 nominaciones a los Latin Grammy y una trayectoria consolidada, Alborán es considerado uno de los artistas españoles más influyentes de la última década. En esta ocasión, llegará a Zaragoza impulsado por el lanzamiento de su nuevo álbum KM0, que da nombre a la gira.

La preventa exclusiva 'Fans del Mañana' se abrirá el viernes 21 de noviembre a las 11.00 h y permanecerá activa hasta las 11.59 h del mismo día. Para acceder, es necesario estar suscrito al newsletter oficial de Pablo Alborán, donde se enviará el enlace de compra. Las entradas también estarán disponibles posteriormente en plataformas de venta autorizadas.

Así, la venta general de entradas comenzará también este viernes a las 12.00 horas en la página web del artista: pabloalboran.es