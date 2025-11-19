El pianista argentino Sergio Feferovich presenta 'La música de las ideas' en el Teatro Arbolé
En el Teatro Arbolé, este viernes 21 de noviembre, se podrá ver 'La música de las ideas' para el público juvenil y adulto
El pianista argentino, Sergio Feferovich, presenta este viernes, 21 de noviembre, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, a las 20.00 horas, 'La música de las ideas', un espectáculo único que combina música, humor, pensamiento creativo y participación colectiva. El precio de las entradas es de 20 euros y e pueden adquirir en las taquillas del Teatro Arbolé, ubicado en el Parque del Agua, o en la web.
Este reconocido director de orquesta, pianista y doctor en Música por la Universidad Johns Hopkins de EEUU, ofrecerá un recorrido a través de las emociones y las ideas que yacen detrás de las notas musicales.
En 'La música de las ideas', Feferovich combina su profundo conocimiento musical con su carisma para explorar cómo los estados de ánimo y las experiencias de la vida influyen en la creación de ideas, tanto en el mundo artístico como en otros ámbitos.
Mediante ejemplos cautivadores, sumerge al público en la historia detrás de diversas piezas musicales, desde clásicas hasta populares, mientras descubre cómo las emociones y sensaciones se entrelazan con las obras que escucha.
