De 'El Rey León' a 'La Bella y la Bestia': la Film Symphony Orchestra presenta en Zaragoza su nuevo espectáculo de bandas sonoras

La Film Symphony Orchestra (FSO), la orquesta más peliculera del país, aterriza en Zaragoza con su gira más familiar: 'Toon Story'. Se trata de un concierto muy especial que promete emocionar agrandes y pequeños. El espectáculo, que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a las 19.00 horas en el Auditorio de Zaragoza, es un vibrante homenaje a las bandas sonoras del cine de animación que han marcado generaciones. Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la página web oficial www.filmsymphony.es y en Ibercaja.

Desde los clásicos que marcaron la infancia de millones de personas, como 'La Bella y la Bestia', 'Pocahontas', 'Toy Story' o 'El Rey León', hasta joyas de la animación moderna como 'Cómo entrenar a tu dragón', 'Kung Fu Panda' o 'La princesa Mononoke', el espectáculo recorrerá algunos de los títulos más emblemáticos del cine animado.

Con más de 70 artistas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y una puesta en escena espectacular, 'Toon Story' invita a al público a sumergirse en un universo de nostalgia, emoción, humor y aventuras, bajo la batuta del carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, que ilustra cada obra con sus divertidos e interesantes comentarios, convertidos ya en una de las señas de identidad de la FSO.

Esta nueva producción de la Film Symphony Orchestra es un gran espectáculo visual y musical pensado para todos los públicos, donde la música sinfónica y el espíritu del cine de animación se dan la mano en un formato innovador, sorprendente y lleno de vida.

Tras doce años de trayectoria y más de 600.000 espectadores, la FSO ha iniciado una nueva aventura con cerca de 70 conciertos en más de 30 ciudades de todo el país como Madrid (el estreno fue el 10 de octubre), Valencia, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, A Coruña, Valladolid, Murcia, Burgos, Granada, Tenerife, Gran Canaria, Vigo, Oviedo, Pamplona, Alicante, Donostia, Mallorca…