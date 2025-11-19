Los títeres para adultos llegan al Teatro del Mercado de Zaragoza al ritmo de 'Saeta'

Los títeres llegarán este viernes al Teatro del Mercado, pero en esta ocasión será en forma de una tragicomedia para adultos, ‘Saeta’, de la compañía Javier Aranda. Se trata de un homenaje al teatro en sus diferentes formas, en la que se reflexiona sobre el rol del actor y cómo el teatro se entrelaza con la vida, que podrá verse desde este viernes y hasta el domingo.

La saeta que da título a la obra da comienzo al espectáculo, con un escenario presidido por una corona de flores blancas. Alguien aparece portando un ataúd y se oye la voz de un espíritu. Este es el oscuro punto de partida de la obra, por la que se filtrará el humor. ‘Saeta’ es una tragedia cómica, en la que todo se derrumba y nada es lo que parece. En ella, se invita al espectador a fluir con la obra, que se funde con el actor y el personaje para dar sentido al acto teatral.

El espectáculo reflexiona sobre la esencia del teatro y el sentido profundo del oficio de actor. El juego teatral permite ser lo que no somos, habitar lugares y tiempos que no hemos conocido y vivir experiencias ajenas a nuestra realidad. Actor y marioneta piden al público sacralizar el espacio escénico, dejar de lado las banalidades, derruir sus límites y dejarse arrastrar por la corriente teatral hasta el trágico final.

Aunque el espectáculo solo lleva unos meses girando, ya ha recibido varios premios. Así, en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca celebrada el pasado mes de septiembre se alzó con el Premio del Jurado Joven, otorgado por los alumnos de artes escénicas de la Escuela de Artes de Huesca, que destacaron “la capacidad de una sola persona, el titiritero con sus marionetas, de fascinar, emocionar y conmover al público, tanto a jóvenes como adultos, sin distinción”. También triunfó en la Fira de Titelles de Lleida, donde consiguió tres premios Drac d’Or, entre ellos el de mejor espectáculo, “por ser una propuesta que emociona y atrapa al espectador desde el principio hasta el final, gracias a una mezcla de sensibilidad y humor”.

‘Saeta’ podrá verse este viernes y sábado a partir de las 20.00 horas, mientras que el domingo comenzará a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación en todas las funciones.