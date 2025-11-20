'Aragón, tierra de cultura' programa actuaciones corales en Illueca, San Mateo de Gállego y Graus

La programación de 'Aragón, tierra de cultura' ofrecerá en las próximas semanas tres actuaciones con coros aragoneses en los municipios de Illueca (Zaragoza), San Mateo de Gállego (Zaragoza) y Graus (Huesca).

Este sábado, 22 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Iglesia de San Juan Bautista de Illueca actuará el coro de la escuela del Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Creado en 2019 como parte de la propuesta educativa del centro, es una formación vocal que entiende el canto coral como un espacio de creación y crecimiento colectivo. Integrado por voces de distintas procedencias, edades y profesiones, el coro trabaja un repertorio amplio que transita desde la música antigua hasta el jazz y las bandas sonoras, construyendo un discurso sonoro diverso y actual.

La Iglesia de San Mateo de Gállego recibirá el 29 de noviembre, a las 20.00 horas, a Origen Grupo Vocal, un coro integrado por voces blancas que, desde 2018, reúne diversidad, técnica y sensibilidad en un proyecto coral en constante evolución. La agrupación destaca por un repertorio amplio que viaja por distintas épocas, culturas y estilos. Al frente de ambos coros está Marta Notivoli (Navarra), cantante lírica, directora coral y docente que se formó en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y obtuvo el título superior en la Escuela Superior de Canto de Madrid, especializándose en Teatro Lírico; su versatilidad vocal le ha permitido interpretar un amplio repertorio de ópera y zarzuela, así como la realización de numerosos conciertos junto a diversas formaciones.

El puente de la Constitución, en Graus

Por último, el 6 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Espacio Pirineos de Graus, ofrecerá un concierto el coro Tempo Giusto, que está formado por aficionados al canto y profesionales de contrastada calidad y dilatada carrera, que han trabajado con profesionales como Fefi Arregui, Pilar Torreblanca, Pedro Lavirgen, Carlos Chausson, Miguel Zanetti, Edelmiro Arnaltes, Suso Mariategui, Miguel Ángel Gómez Martínez o Jesús López Cobos. La dirección corre a cargo de Ricardo Soláns, que se inicia en la Escolanía de Infantes de la Basílica del Pilar y es titulado en Piano, Solfeo y Dirección de orquesta.

Esta coral dedica especial atención al repertorio sinfónico-coral, a obras como el Stabat Mater de Haydn; Réquiem de Fauré; Missa in tempore belli de Haydn; Stabat Mater de Rossini o el Réquiem de Mozart. Han intervenido en varias ediciones del Ciclo de Música Sacra que se celebra en la Semana Santa de Zaragoza y han participado en el XX Ciclo Música y Teatro en los Reales Sitios del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, entre otros.

La Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, en colaboración con Turismo, impulsa este proyecto que tiene como objetivo llevar propuestas culturales con ADN cien por cien aragonés a todo el territorio, ha informado el Ejecutivo.