De triunfar en Estados Unidos con su magia a Zaragoza: "Es una estrella internacional, es garantía de emoción y sorpresa"

Uno de los magos españoles con mayor proyección internacional, gran triunfador en Estados Unidos, visita Zaragoza para desplegar su maestría y, además, ofrecer una conferencia para la Asociación Mágica IBM 402 Zaragoza.

Adrián Vega (Guadalajara, 1992) es uno de los ilusionistas españoles más reconocidos en el panorama internacional. Formado en la Escuela de Magia de Ana Tamariz y en la Sociedad Española de Ilusionismo, ha desarrollado una carrera que lo ha llevado a actuar en escenarios de todo el mundo: Las Vegas, Nueva York, Londres, París, Pekín, Buenos Aires, Berlín y, de manera recurrente, en el prestigioso Magic Castle de Hollywood (Los Ángeles).

La agenda en Zaragoza

Su cargada agenda en Zaragoza comenzará este jueves a las 20.00 horas con una conferencia para magos en la sede de la Asociación Mágica IBM 402 Zaragoza, ubicada en El Sótano Mágico. Una sesión formativa exclusiva para profesionales y aficionados al arte del ilusionismo.. Zaragoza, gracias a la IBM402 forma parte de la rede de conferencias mágicas englobadas dentro de la Gira 'EscamoTour 25/26'.

Será el viernes, a las 20.30 horas, cuando ponga en escena su primer espectáculo en El sótano mágico, 'Área 52, un 'show' de magia de cerca donde Adrián Vega despliega su estilo personal y sorprendente en un formato íntimo y participativo. Espectáculo que volverá a representar este sábado a las 20.30 horas.

El sábado, en horario de tarde, desde las 17.00 horas, Adrián Vega realizará 'Imposible?', un espectáculo familiar, pensado para que grandes y pequeños disfruten juntos de la ilusión y el humor.

Hitos del mago

Entre sus hitos destacan participaciones en el programa estadounidense 'Fool Us' junto a Penn & Teller, colaboraciones en grandes producciones como 'The Supernaturalists' de Criss Angel en Las Vegas, la creación de efectos para televisión y compañías internacionales de magia (Netflix, A&E, Discovery Max, Penguin Magic, Murphy’s Magic), reconocimientos como el Primer Premio Nacional de Magia de Cerca en España, el Premio Ascanio al Mago del Año (2018) y galardones internacionales como el Award of Merit en el Ron MacMillan de Londres. Además, en 2022 fue proclamado quinto mejor mago del mundo en el Campeonato Mundial de Magia FISM celebrado en Quebec.

“Es un honor recibir en Zaragoza a un artista que representa la magia española en los mejores escenarios del mundo. Adrián Vega combina técnica, cercanía y creatividad, y sus espectáculos son garantía de emoción y sorpresa”, señala la dirección de El Sótano Mágico.