El festival de Órbita Danza 2025 en el Teatro de la Estación cierra el ciclo de danza contemporánea
Desde el 23 de noviembre y hasta el 14 de diciembre se sucederán las actuaciones de danza en el Teatro de la Estación
El Teatro de la Estación acoge desde el domingo 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025, una nueva edición del Festival Órbita Danza, un ciclo pensado para poner el foco en la creatividad, el movimiento y la exploración contemporánea del cuerpo escénico.
Organizado por el Teatro de la Estación, sede de la compañía Tranvía Teatro, el festival es el broche final del Ciclo Órbita Danza, que a lo largo de 2025 ha incluido compañías, espectáculos, talleres y residencias de creación en torno a la danza contemporánea y los espectáculos multidisciplinares.
En esta edición, el festival reúne a cinco compañías provenientes de Brasil, Portugal, Madrid, Extremadura y Andalucía, todas ellas con una destacada trayectoria en el panorama nacional e internacional. La programación combina danza, teatro físico, performance, teatro y música, ofreciendo al público propuestas singulares que exploran nuevas formas de lenguaje corporal y poético. Un espacio de reflexión, ruptura de esquemas y encuentro con el espectador.
Además de los espectáculos, el festival incluirá encuentros y debates entre compañías y participantes en torno a los procesos creativos y el estado actual de la danza contemporánea.
Las entradas y abonos están a la venta en la web del Teatro de la Estación. Su precio va desde 15 y 18 euros por espectáculo o 60 euros el abono para cinco funciones.
El programa completo
23 de noviembre. 19.00 horas. 'Espécie', de Rodrigo Cunha. Una pieza íntima y sensorial que se desarrolla en un espacio prácticamente oscuro, donde un actor-bailarín y una linterna conducen al público hacia una experiencia inmersiva sobre la memoria, la metamorfosis y los vínculos ancestrales. Un viaje poético donde lo visible y lo invisible se entrelazan para interpelar la mirada del espectador.
8 de diciembre. Recepción de participantes.
9 de diciembre. 19.00 horas. 'Sobre Cuerdas', de Hojarasca Danza con la dirección de Alicia Soto. Se trata de un espectáculo e instalación performativos donde música y danza dialogan en un paisaje sonoro creado junto al público. La pieza toma como metáfora los “nudos” —emocionales, físicos, simbólicos— para construir un viaje sensorial inspirado en 'Oda Marítima' de Fernando Pessoa.
10 de diciembre. 19.00 horas. 'El Festín de los Cuerpos', de Íncubo Teatro y Danza Mobile. La celebración del deseo, el movimiento y la diversidad inspirada en 'El Banquete' de Platón; a través del humor, el juego y la poesía corporal, la pieza indaga en la búsqueda del otro y en la naturaleza plural del ser humano.
12 y 13 de diciembre. 19.00 horas. 'Lucía Joyce. Un pequeño drama en movimiento', de Karlic Danza Teatro. Un retrato sensible e íntimo de Lucía Joyce, hija del escritor James Joyce, en el último día de su vida. Con texto de Itziar Pascual (Premio Nacional de Teatro) y dirección de la coreógrafa Cristina D. Silveira. A través de una carta-testamento, Lucía repasa sus vínculos afectivos y artísticos con los miembros de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, reivindicando la danza, la creatividad y la libertad como motores de su existencia.
14 de diciembre. 19.00 horas. 'It's a long yesterday', de Instável Centro Coreográfico. La obra explora la idea de identidad múltiple y los territorios intermedios entre lo igual y lo diferente, lo uno y lo plural, el amor y el conflicto. a partir de la biografía compartida de dos hermanas gemelas.
