La Doloritas (este viernes, sala López): "La música tienes que hacerla para disfrutarla"

Nacieron en 2022 con una única idea rotunda: “Hacer una banda de rock”. Tres años después, La Doloritas ya ha actuado en escenarios tan importantes como el Jardín de Invierno de Zaragoza (la última vez, en las pasadas Fiestas del Pilar): “Cuando empiezas un proyecto siempre confías en que la cosa va a ir bien”, asegura Óscar Garza, bajista de La Doloritas, junto a Lorién Vicente (guitarra y voz) y Maitane Calatayud (batería), "aunque dudas siempre hay".

“Luego que vaya a ser más o menos ya una parte sí que depende de ti como proyecto. Yo creo que también hay otra parte un poquito de suerte, aunque siempre es verdad que esta se busca. Tú cuando haces un concierto tienes que intentar dar lo mejor posible y que esa persona x que te está viendo hable de ti bien a otra persona y eso genere esa cadena”, explica Óscar Garza. A su lado, Lorién Vicente: “Es muy poco tiempo en realidad para un proyecto musical. Sobre todo porque siempre el primer medio año yo creo que es un poco de juntarte en el local, ver qué ideas lleva cada uno, darle un poco de forma hasta que grabas tu primer contenido, que es tu carta de presentación. Nosotros tuvimos la suerte de que enseguida tocamos”, afirma.

Apuesta por el rock and roll

En unos tiempos en los que el rock parece que va a menos en cuanto a publico, La Doloritas va a contracorriente: “Cuando nos juntamos para hacer un grupo lo teníamos muy claro, queríamos un grupo de rock con el que tocar por las tardes en el local", empieza contando Óscar Garza, al que completa Lorién Vicente: “Al final, es un género que se ha vuelto minoritario con respecto al pop, pero es lo que nos gusta y al final, público hay para todo. Cambiar lo que te gusta y lo que te apetece hacer para llegar a más gente, es un error. Creo que la música tienes que hacerla para disfrutarla y después busca el publico”, dice con rotundidad el guitarra que tiene claro que es la única clave para proseguir: “Tienes que hacer una cosa con la que tú te encuentres cómodo y, además, estás orgulloso. Lo demás ya irá surgiendo”.

Aunque en octubre, dentro de las Fiestas del Pilar, La Doloritas dio dos conciertos en Zaragoza (en la Z y en el Jardín de Invierno), el de este viernes en la sala López es el de presentación oficial de su segundo LP, ‘Me escupió la lumbre’.

La Doloritas, Óscar Garza, Lorién Vicente y Maitane Calatayud. / JAIME GALINDO

Con respecto a la tendencia actual de publicar sencillos constantemente para que siempre haya algo nuevo, los miembros de La Doloritas tienen claro que no están muy de acuerdo con la tendencia. De hecho, explica Óscar Garza, creen que va a “cambiar un poquillo. Tengo la esperanza de que la gente ya se está empezando a dar cuenta de la hipersaturación que hay en general en redes y de que de repente te das cuenta de que estás en el algoritmo de Spotify o de YouTube, de lo que sea, escuchando lo mismo todo el rato.

Darle valor a las historias

En la misma línea, Lorién Vicente, va más allá: “Me da la sensación de que está volviendo un poco a calar ese concepto de me siento, escucho un disco entero, me veo una peli entera. Un disco te cuenta una historia a lo largo de unos 50 minutos aproximádamente, algunos más, otros menos. Entonces tener que reducir lo que quieres contar a temas que ya ni siquiera son de tres minutos hace que al final acabas haciendo canciones de uno o dos minutos en los que ya tienes que empezar con un estribillo. Creo que al final hay que darle valor a una historia bien contada, una historia que puede ser a través de las letras o a través de la música”.

Sobre el concierto de este viernes (sala López, 21.00 horas), lo tienen claro: “Es rock y punto, o sea, vamos a coger todas las canciones y las vamos a tocar. Es una fiesta para la gente y para nosotros. Es un bolo que va a ladrillazos sin parar y sales sin saber muy bien dónde te has metido pero te lo has pasado bien. Ya está, no tiene que trascender”, concluyen.