La Orquesta Mozarteum de Salzburgo brilla con Julia Hagen en Zaragoza

Naturalidad y calidez, vitalidad y coraje para asumir riesgos: éstas son cualidades que se mencionan cuando se habla de la forma de tocar de Julia Hagen. Y Zaragoza lo ha comprobado hoy. Ha brillado con una luz especial la violonchelista Julia Hagen como solista en el concierto de este jueves en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Pero no lo ha hecho sola ya que lo han hecho también la Orquesta Mozarteum de Salzburgo bajo la batuta de Trevor Pinnock en una nueva cita de la Temporada de Grandes Conciertos que ha registrado un nuevo lleno.

El concierto, que se ha abierto con la obertura de 'La flauta mágica' de Mozart, ha alcanzado un primer pico de emoción con la interpretación del 'Concierto para violonchelo en si menor, Op. 104, B.191', de Dvorak, con la destacada actuación de Julia Hagen. Una energía que ha aprovechado la orquesta para cerrar el programa previsto de la noche con la célebre 'Quinta sinfonía' de Beethoven.

La próxima cita

El ciclo continuará el próximo 11 de diciembre con uno de los platos fuertes de la temporada, el concierto de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela bajo la dirección de Gustavo Dudamel con una sola pieza en el programa anunciado: la 'Sinfonía n.º 7 'Leningrado', de Shostakóvich.

Durante 2025, Dudamel celebrará el 50 aniversario de El Sistema, honrando el visionario programa educativo mundial de José Antonio Abreu, y reconociendo la importancia vital de la educación artística. Es un genuino fenómeno de la cultura popular. Fue el director más joven en dirigir el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Ha actuado en eventos mundiales y ha colaborado con iconos de la música popular.