La Casa de la Mujer propone una experiencia inmersiva en Zaragoza donde las obras expuestas cobran vida

Los curiosos que estos días entren en la sala Juana Francés de la Casa de la Mujer de Zaragoza se sumergirán en un mundo lleno de emociones gracias a una exposición inmersiva, donde los personajes femeninos atrapados en las obras que allí se exponen saltan de sus cuadros y cobran vida mediante la realidad virtual.

La propuesta es de la artista Silvia Sánchez (Bilbao, 1977), quien hace más de quince años decidió dejar el ámbito laboral del derecho para ser artista profesional. Actualmente, reside entre España, Portugal, Suiza, México y Emiratos Árabes, exponiendo su obra en todos estos países.

Con el título ‘Evolución desde la imperfección: Arte, realidad Virtual y neurociencia’, la autora pretende llegar a la juventud, apegada a la tecnología, mediante un formato audiovisual que aúna la exposición tradicional con una experiencia 3D. Lo hace a través de cinco pinturas de acuarela de gran color protagonizadas por figuras femeninas que transmiten curiosidad y cierta melancolía, pero siempre una evolución y un cambio constante. Tres de estas pinturas se muestran también en formato escultórico.

El mundo interior de la mujer

Con este fondo, y en la misma sala, la autora, acompañada por la Jefa de Servicio de Igualdad, Ana Gaspar, ha presentado este jueves la muestra que forma parte de los actos organizados por el ayuntamiento para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este 25 de noviembre.

El mundo interior de la mujer, desde lo individual hasta lo colectivo, centra el trabajo de Silvia Sánchez y protagoniza también esta exposición con obras, pintadas con técnicas de acuarela y tinta, que muestran figuras femeninas imperfectas y asimétricas, aunque siempre llenas de esperanza y fortaleza. Figuras que, una vez contempladas y mediante realidad virtual, cobran vida sumergiendo al espectador en una narración emocional, que le llevará a reflexionar sobre los aprendizajes vitales y la transformación para “soñar la vida y vivirla en todos sus colores”. Para ello, la muestra cuenta con doce gafas de realidad virtual.

La artista Silvia Sánchez con la Jefa de Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Ana Gaspar,. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Pero no sólo hay arte detrás de esta exposición, sino también un estudio neurocientífico que la autora realizó en 2024 con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. En concreto, se analizó el impacto emocional provocado por la visualización de arte inmersivo de ‘Evolución desde la imperfección’, midiendo la respuesta psicofisiológica de los espectadores con dispositivos que monitorizaban la actividad cerebral y la frecuencia cardíaca. Los resultados constataron el impacto positivo del arte en la sociedad, ya que provoca una amplia gama de respuestas sensitivas que llegan a modificar la emoción inicial del espectador. Se comprobó además que esa respuesta individual estaba influenciada por el bagaje emocional de cada uno, pero también por factores como la edad y el género.

Debate intenso

La exposición llega en un momento en que la discusión sobre la utilización de los medios digitales ha sido especialmente intensa en el mundo artístico. Para la artista, tanto el arte tradicional como el digital son igual de válidos y se enriquecen mutuamente, para poder transmitir con más acierto el mensaje.

La muestra se podrá contemplar hasta el 5 de enero, aunque un ejemplo de la obra de Sánchez se quedará de forma permanente en La Casa de la Mujer. La artista ha donado su pintura ‘Hope’, elegida para un espacio, el de la casa, al que muchas mujeres víctimas de violencia machista llegan en una situación complicada. “Me gustaría que al observar la obra sintieran que hay esperanza para ellas y que pueden salir adelante”, ha señalado.