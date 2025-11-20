Muere la editora aragonesa Marina Heredia a los 63 años
La zaragozana, responsable de Los Libros del Gato Negro, fallece de manera repentina
La editora aragonesa Marina Heredia, alma mater de Los Libros del Gato Negro y referente editorial en la comunidad, ha fallecido este jueves repentinamente a los 63 años de edad.
Los Libros del Gato Negro, editorial surgida en el año 2015, es uno de los sellos más activos de la comunidad y buena prueba de ello es el más de un centenar de títulos publicados en una trayectoria ya longeva durante los cuales su responsable, Marina Heredia, también transitó por la presidencia de la Asociación de Editores Aragoneses y hasta 2022 presidió una etapa de Copeli, la organización encargada de organizar el Día del Libro y la Feria del Libro.
Un objetivo, diez libros al año
Le gustaba recordar que su objetivo primigenio era editar diez libros al año y la realidad es que su pasión por las letras le llevó a superara esa cifra en muchos de los últimos años.
Firme defensora del trabajo del editor, Marina Heredia, abarcaba todas las facetas prácticamente de manera personal y disfrutaba editando los manuscritos que le llegaban una y otra vez. El buen nombre de la editorial y su buen hacer, de hecho, hacía que cada año le llegarán muchoas obras a la editorial entre las que tenía que elegir son su buen olfato. Por ejemplo, el último libro que publicó Rosendo Tello fue 'Compás y tierra. Antología poética (1959-2023)', de Los Libros del Gato Negro. Su catálogo era variado e incluía obras de muchos géneros ya que publicó a autores tan diversos como José Antonio Labordeta, el mencionado Rosendo Tello, Juan Bolea, Ángel Petisme...
El mundo del libro en Aragón está consternado y ya han empezado a llegar mensajes de desconsuelo a través de las redes sociales como los de Nacho Escuín, Octavio Gómez Milián, la librera de Antígona, Julia Millán, Ana Alcolea...
