Tres de los músicos más relevantes de El huracán ambulante harán un tributo a Bunbury en Zaragoza

Después de la triunfal gira de Enrique Bunbury que ha cosechado éxito tanto del público (en Zaragoza llenó el Príncipe Felipe casi un año antes) y también de crítica, el aragonés se ha tomado un descanso, relativo, eso sí, porque ya ha anunciado nuevo disco y 'amenaza' con dar más conciertos el año que viene. Sin embargo, sus seguidores tendrán la oportunidad de aliviar esa espera con un concierto muy especial.

Será en La casa del loco de Zaragoza el próximo 12 de diciembre (21.00 horas) y en él se ha anunciado un trío de lujo para acompañar a Leyendas del silencio en una noche anunciada como Tributo a Bunbury. Los tres músicos que estarán esa noche son tres de los más importantes de la banda El huracán ambulante, la mítica formación que acompañó a Bunbury y que se ha vuelto a convertir en su banda la última gira entre una gran expectación.

Músicos de alto nivel

El trío que estará en La casa del loco junto a Leyendas del silencio (banda madrileña tributo a Héroes del silencio) será Rafa Domínguez (ausente, eso sí, a última hora de la gira de Bunbury por la recuperación de una enfermedad), Copi Corellano (fiel escudero de Bunbury desde hace muchos años desde los teclados) y Javier Íñigo (trompetista).

El cartel promocional del concierto. / EL PERIÓDICO

Así se promociona el concierto: Leyendas del Silencio con la colaboración de Copi Corellano, Rafa Domínguez y Javier Íñigo, músicos del Huracán Ambulante, presentarán por primera vez un tributo a Enrique Bunbury que hará un repaso por toda la discografía del cantante aragonés con algunas sorpresas. Un 'show' único en la ciudad inmortal.

Las entradas para este concierto ya están a la venta por 12,24 euros a través de Entradium.