La banda zaragozana El Vicio del Duende publica su quinto disco de estudio

Tras cumplir 20 años de trayectoria, El Vicio del Duende se propuso intensificar su actividad y este viernes 21 de noviembre llega el colofón: su quinto elepé de estudio, que lleva por título ‘Todavía arde’, producido por Xavier Moreno (La Fuga) y masterizado por Javier Roldón (Vacuum Mastering). De esta forma, tras la edición de su disco recopilatorio este mismo 2025, pasa página de la nostalgia y mira al frente con paso firme.

El disco consta de nueve temas impregnados por el sonido que ha llevado a la banda aragonesa a convertirse en una referencia del rock urbano, con temas como el amor, el desamor, el paso del tiempo, lo sectario de la industria musical, ilusiones, desilusiones, despedidas… e incluso un hueco para mascotas o unas figuras muy en auge en estos últimos años, los influencers. Al disco le acompañará una gira de presentación por varios lugares de España y Aragón.

Para celebrar el lanzamiento, la banda organizó este jueves en la sala Creedence de Zaragoza una fiesta de preestreno para sus amigos y fans. La celebración sirivó para constatar el buen momento que vive el grupo aragonés, que este año ha conmemorado su 20 aniversario.

Y es que en este 2025 se cumplen dos décadas de la publicación de su primera maqueta ('Vasos vacíos') y 21 años de su primer concierto en el café Voltaire de la calle Bretón. La banda zaragozana lo ha celebrado como se merece con el lanzamiento de un disco doble recopilatorio (se publicó el pasado febrero) y una gira que les ha llevado por las principales ciudades del país.

Entre los grandes hitos del grupo, destacan las colaboraciones con Kutxi Romero (Marea), Rulo y otros miembros de La Fuga. Todas ellas las realizaron para su segundo disco de estudio: 'Humo' (2009), que disparó su popularidad y les llevó a girar por todo el país (ese elepé acumula más de diez millones de reproducciones en Spotify).