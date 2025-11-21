Así es el capítulo de 'La suerte' que se desarrolla en Zaragoza

Zaragoza vuelve a ser protagonista en una de las series de la temporada, concretamente en 'La suerte. Una serie de casualidades', estrenada el mes pasado por la plataforma Disney+. Protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, uno de los capítulos de la producción se desarrolla en la capital aragonesa donde el rodaje tuvo lugar en octubre de 2023, en plenas Fiestas del Pilar.

Se trata del capítulo 2 donde los dos protagonistas, El maestro, un matador de toros en horas bajar, y su chófer, un opositor a abogado del Estado declarado antitaurino, llegan a la capital aragonesa en el viaje que están realizando por la geografía española (posteriormente, irán a Benidorm). Para el transcurso del capítulo, se grabaron en localizaciones como la plaza de toros de La Misericordia, lugares icónicos del Tubo y la plaza del Pilar donde incluso se puede ver la Virgen llena de flores ya que el rodaje tuvo lugar el 12 de octubre del citado 2023.

Dos grandes del audiovisual y Talavante

En este peculiar viaje de ambos toma también protagonismo la cuadrilla del torero. La serie está dirigida por Paco Plaza, uno de los grandes nombres del audiovisual español, que en esta ocasión ha compartido el mando con Pablo Guerrero.

Aunque no aparece en la serie, Alejandro Talavante tiene un papel relevante en la misma ya que él mismo fue el que asesoró a Óscar Jaenada para que se metiera completamente en el papel de torero. En la producción, por cierto, se reproduce el ambiente taurino, pero no hay ni una sola imagen de festejo taurino.

La Misericordia es una de las localizaciones de 'La suerte'. / BOOMERANG TV

Completan el reparto Carlos Bernardino, Óscar Higares, Pedro Bachura, Jason Fernández, Óscar Reyes, Almudena Amor, Almudena Cid, Diana Peñalver, Aria Bedmar o Manuel Morón, entre otros.

En la producción ha colaborado la Zaragoza Film Commission en su labor por atraer rodajes a la capital aragonesa.