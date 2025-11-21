Daniel Monzón apadrina La Mirada Tabú, que estrenará en Zaragoza filmes nunca vistos en la ciudad

El festival internacional de cortometrajes La Mirada Tabú, único en el mundo por su temática, llega a su duodécima edición con la que reafirma su vocación de mostrar la diversidad de miradas que despierta el concepto tabú, y llega este 2025 con una cuidada selección internacional de cortometrajes, documentales, homenajes y encuentros con grandes nombres del cine contemporáneo.

Del 2 al 13 de diciembre en Zaragoza, La Mirada Tabú volverá a situar a la ciudad como punto de encuentro de de todo el mundo, reforzando la identidad propia de un festival que explora, en clave cinematográfica y artística, nuevas miradas creativas y con un gran foco social.

Daniel Monzón, padrino tabú

El director, guionista y escritor Daniel Monzón será el Padrino Tabú de esta edición. El creador de 'Celda 211' o 'Las leyes de la frontera' protagonizará varias actividades: una charla-coloquio en la Filmoteca de Zaragoza, moderada por Gerardo Sánchez, director de 'Días de Cine', previa a la proyección de su filme 'Las leyes de la frontera' y una masterclass en la Universidad San Jorge titulada '25 años de oficio: cómo dirigir películas y no morir en el intento'.

Impulsado por la gestora y cineasta Vicky Calavia, La Mirada Tabú se consolida como un espacio de referencia internacional que une cine, arte y reflexión social. De hecho, el Festival se ha convertido en una plataforma reconocida internacionalmente por su calidad, diversidad y valentía creativa. El certamen mantiene sus categorías habituales: Primer Premio, Segundo Premio, Premio Especial del Jurado, Tabú Social, en colaboración con Asapme, Tabú de Género, en colaboración con Comarca Central, y Tabú USJ Formación, estrenado el año pasado en colaboración con la Universidad de San Jorge, y ampliando también este año con un nuevo Premio Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y un Premio de Distribución de Movibeta para el Premio Especial del Jurado.

Programación diversa

Esta duodécima edición reúne proyecciones, coloquios, estrenos, presentaciones de libros, exposiciones, ciclos temáticos y encuentros profesionales, con la Filmoteca de Zaragoza como sede principal, y la colaboración de espacios como CaixaForum, Casa de la Mujer, Librería Cálamo, Casa Magnética, La Lata de Bombillas, Sala Ebro (USJ) o Galería Olga Julián, entre otros.

Entre los hitos más destacados, la inauguración oficial será el 4 de diciembre, contará con el cineasta Gaizka Urresti como protagonista, y la proyección de su documental 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', nominado a Mejor Largometraje Documental en la 31ª edición de los Premios Forqué.

Además, la agenda previa a la inauguración cuenta con ciclos temáticos como 'Miradas que inspiran', protagonizado por la mujer como motor de guion, dirección, producción y/o interpretación. Y el día 3 de diciembre, brindará un homenaje a Pere Portabella, con la presentación del libro 'Impugnar las normas', de Esteve Riambau y la proyección de 'Los golfos' (Carlos Saura, 1960) producida por Portabella y que será el estreno en Zaragoza de la versión no censurada y recién restaurada por Filmoteca Española.

La lista de homenajes se completará con una mirada a los 'cineístas' zaragozanos José Luis Pomarón y Carlos Pomarón (8 de diciembre) y a la obra de Agnès Varda (11 diciembre, 20.00 horas), que tuvo una trayectoria de casi setenta años como cineasta, y fue precursora de la Nouvelle Vague. También ser presentará el libro sobre su figura, escrito por el profesor y crítico de cine Carlos Tejeda.

Estreno en Zaragoza

También el 8 de diciembre, se contará con la proyección de ‘Queer me’ con la presencia de su directora y su productor, Andrés Alberto Lacasta. Es el primer documental largo de la aragonesa Irene Bailo, un relato personal y comprometido sobre el colectivo ‘queer’. Además, también habrá una sección dedicada al Encuentro de Festivales de Cine de Aragón (Arafilmfest), y ciclos temáticos dedicados a Miradas Musicales, Otras Miradas y Pioneros del Cine.

León Siminiani volverá a visitar el festival el 12 de diciembre, con una proyección una selección de la obra en corto, revisión de su labor como director y guionista de series y presentación del libro ‘Cine presente. La mirada de León Siminiani’, publicado por la Filmoteca de Andalucía..

Del 9 al 11 de diciembre se proyectarán los cortometrajes seleccionados a concurso, tanto en formato presencial como 'online'. Y la clausura tendrá lugar en CaixaForum Zaragoza, el 13 de diciembre, con la proyección y entrega de premios del palmarés y concierto de Crisálida Rock.