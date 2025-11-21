Ejea acoge la mayor exposición realizada nunca de Tente
Con más de 200.000 piezas y más de 40 metros cuadrados, la muestra reúne creaciones inéditas aportadas por aficionados de toda España
El Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros acogerá desde este sábado al 16 de enero la Exposición Nacional de Tente, la muestra más grande realizada hasta ahora en España dedicada al legendario juego de construcción que marcó a varias generaciones. Una cita única para quienes disfrutan del diseño, las maquetas y la cultura creativa que rodea a este icónico juguete.
Con 18 dioramas originales, más de 200.000 piezas y más de 40 metros cuadrados de exposición, la muestra reúne creaciones inéditas aportadas por aficionados de toda España y cuenta, además, con un diorama procedente de un creador argentino, dotando a la exposición de un carácter internacional. Muchas de las construcciones han sido diseñadas y montadas en exclusiva para esta edición, convirtiendo a Ejea en el epicentro del universo Tente durante dos meses.
La inauguración oficial tendrá lugar este sábado con una visita especial junto a aficionados y creadores, accesible mediante inscripción previa.
Los visitantes podrán disfrutar de dioramas nunca antes mostrados al público, concebidos con precisión y dedicación por entusiastas del Tente. Cada maqueta combina el espíritu clásico del juego con la creatividad contemporánea, dando lugar a auténticas obras de arte en miniatura. Estas piezas reflejan horas, e incluso semanas, de planificación, diseño y montaje, ofreciendo una experiencia visual impactante tanto para quienes crecieron con el juego como para quienes lo descubren por primera vez.
La muestra más grande jamás realizada
El conjunto reúne más de 200.000 piezas, ensambladas en espectaculares estructuras que evidencian el talento y la pasión de una comunidad que mantiene vivo el legado del Tente. Ver tal volumen de piezas reunidas en un solo espacio es, por sí mismo, un atractivo excepcional para el público visitante.
La exposición está planteada como un recorrido contemplativo y artístico, ya que las obras expuestas son únicas y muy delicadas. La esencia de la muestra es redescubrir el Tente desde su valor histórico, creativo y emocional.
Un encuentro para varias generaciones
La exposición, que ya ha pasado por grandes ciudades como Madrid, promete una acogida especial en Ejea y su entorno. Para muchos será un reencuentro con un juguete que marcó su infancia; para otros, la oportunidad de descubrir un modo de crear sin pantallas, solo con imaginación. “Creemos que la exposición despertará curiosidad, orgullo y un gran cariño hacia un juguete que, más allá de su valor lúdico, forma parte del patrimonio cultural y creativo de nuestro país” afirman los organizadores.
